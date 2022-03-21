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Konutta KDV indirimi geliyor! Yeni model Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 21.03.2022
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Konutta KDV indirimi geliyor! Yeni model Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak

SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıda ürünlerinin ardından konut sektöründe KDV’nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmayı tamamladı. Hem tüketiciyi hem sektörü rahatlatacak yeni model Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıda ürünlerinin ardından konut sektöründe KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmayı tamamladı. Hem tüketiciyi hem sektörü rahatlatacak yeni model Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: Tüketici ve sektörden gelen taleplerle devreye girecek ikili sistemle, 150 metrekarenin üzerindeki yüzde 18'lik KDV yükünün azaltılması bekleniyor. Hesaplama konutun değeri ile metrekare birim fiyatı üzerinden yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıdada ilk adımı attıklarını, KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmaların Başkan Erdoğan'a arz edildikten sonra adım adım uygulanacağını duyurdu.

Gelir İdaresi Başkanlığı, odalar, sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında ikili KDV sistemine yönelik kapsamlı bir çalışma yaptı. Sektör temsilcileri konutta 1-2 metreyi geçmesi durumunda yüzde 18 KDV ödenmesinin usulsüz uygulamaları da beraberinde getirdiğine dikkat çekti.





KONUT FİYATLARI DÜŞER
Yeni sistemin benimsenmesi durumunda 150 metrekarelik bölüm yüzde 8, geri kalan bölüm yüzde 18'den vergilendirilecek. Örneğin; 1 milyon liralık 150 metrekarelik daire için 80 bin lira KDV ödenirken, 155 metrekarede ise 180 bin lira ödeniyor.

Yeni sistemle 5 metrekarelik bölüm yüzde 18'den vergilendirilecek bu tutar da 5 bin 805 lira olacak. Tutar 85 bin 805 lira olacak. Sektör temsilcileri düzenlemeyle talebin artacağını, fiyatların da düşeceğini dile getiriyor.




TAPU HARÇLARI DA MASADA
Kentsel dönüşümdeki yüzde 1'lik uygulama devam ederken, tapu harçlarında da düzenleme bekleniyor. Tapu harcı evin değerinin şu anda binde 20'si. 1 milyon liralık evde alıcı 20 bin, satıcı da 20 bin lira tapu harcı ödüyor.

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