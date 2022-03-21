Konutta KDV indirimi geliyor! Yeni model Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak







TAPU HARÇLARI DA MASADA

Kentsel dönüşümdeki yüzde 1'lik uygulama devam ederken, tapu harçlarında da düzenleme bekleniyor. Tapu harcı evin değerinin şu anda binde 20'si. 1 milyon liralık evde alıcı 20 bin, satıcı da 20 bin lira tapu harcı ödüyor.

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