570 milyar lirayı aştı! Kur korumalı sisteme büyük ilgi! Yastık altı altınlar için de çalışmalar bu ay başladı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduat hesabına yönelik talebin Rusya-Ukrayna gerginliğine rağmen arttığını belirterek, "570 milyar liraları aşan ciddi bir rakam söz konusu." ifadelerini kullandı. Bakan Nebati, yastık altı altınların sisteme katılmasına ilişkin bu ay çalışmaların başlayacağını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.
DÖVİZLE AYNI ORANDA ARTTI
Kur korumalı mevduat hesabının sağladığı yarara ilişkin bir soru üzerine Nebati, söz konusu mevduat hesabının ilk günlerde Türk lirası ağırlıklı gittiğini sonrasında ise dövizle birlikte miktarın arttığını ifade etti.
570 MİLYAR LİRAYI AŞTI
Nebati, şu an kur korumalı mevduat hesabındaki döviz miktarının Türk lirasını aştığını belirterek, şunları kaydetti:
"22 Şubat'taki Rusya-Ukrayna gerginliğinden sonra dahi trend yukarıya doğru devam ediyor. 570 milyar liraları aşan ciddi bir rakam söz konusu. Bunun yüzde 60'ı da döviz ağırlıklı. Kur korumalı mevduat hesabı Türkiye'de Türk lirasına olan güveni tam olarak başarılı şekilde tesis eden bir sistem oldu. Karadeniz gerginliği paralelinde dövizle ilgili bir sıkıntı yok. Dünyadaki oynaklık tabi Türkiye'de de yansıyor. FED geçen günlerde faiz arttırdı. Normalde bu iki olay bile Türkiye'de dövizi etkilerdi. Şu an bu hassasiyetin olmadığı, Türkiye'nin kendi yolunda gittiğini gösteriyor."
YASTIK ALTIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR BU AY BAŞLIYOR
Türkiye'deki yastık altındaki altınların sisteme katılmasıyla ilgili çalışmaların bu ay başladığını dile getiren Nebati, bu konuda hem kuyumcuların hem de bankaların ortak havuzdan faydalanacak şekilde faaliyetlerini devam ettirdiklerini anlattı.
"YURT DIŞINDA SADECE TÜRKİYE'DEKİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİ PAYLAŞIYORUZ"
Yurt dışı temaslarına ilişkin bir soru üzerine Nebati, yurt dışında gittiği her yerden keyifli ayrıldığını söyledi.
Nebati, dünya genelindeki yatırımcıların, Türkiye gibi gelişmiş ekonomilere yönelik fonlar ayırdığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Bu fonların özellikle Rusya-Ukrayna gerginliğinden sonra gideceği çok önemli iki kapı var, Türkiye ve Güney Afrika. Bu paralar bize gelecek. Yurt dışına giderken biz Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve vakarıyla gidiyoruz. Yurt dışında sadece Türkiye'deki makro ekonomik göstergeleri paylaşıyoruz. Maalesef bu ülkede bir takım muhalefet, içinden ve dışından mahfiller, biz Londra'ya giderken 'Bunları dinlemeyin' şeklinde haberler gönderdiler. Ama diğer taraftan da 'Ne işin var orada' diyorlar. Türkiye gibi güçlü bir ülkenin bakanı olarak her yere giderim."
ABD İLE EKONOMİK İLİŞKİLER
ABD ile olan ekonomik ilişkilere yönelik bir soru üzerine Nebati, ABD'nin Türkiye ile ticari ilişkileri geliştirmek istediğini ifade ederek, "Burada Türkiye de ticareti geliştirmek istiyor. Karşılıklı bir irade var. Önümüzdeki ay Dünya Bankası toplantıları münasebetiyle ABD'de olacağız. ABD çok geniş bir pazar. Küçük küçük firmaların bir araya gelerek oluşturduğu kümeleşmelerle ABD pazarına girilebilir. Bunlar oluşturuluyor. Bu konuda Ticaret Bakanlığımız odalarımız hazırlık yapıyor." diye konuştu.
BAKAN NEBATİ GÜN İÇİNDE DE AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU
"MİLLET TÜRK LİRASINA GÜVENMEYE BAŞLADI"
Türkiye ekonomi modelinin bir gerçeklik olduğunu ve dünyanın bu modeli şu anda izlemeye aldığını anlatan Bakan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Döviz fiyatları makul gidiyor, bu defa başladılar sormaya 'niye makul gidiyor, ne yapıyorsunuz?' İnanç var inanç. Millet Türk lirasına güvenmeye başladı. Millet Türk lirasıyla iş yapmanın güzelliğini yaşamaya başladı ve millet, girişimcilerimiz iş yaparken enflasyonun üzerindeki bir faizle değil enflasyonun çok ama çok altındaki oranlarla iş yapmayı öğrendi. Millet Türk lirasının gücünün farkına vardı. Şu zor günler geçecek, enflasyonun üstesinden geldiğimiz gibi şu karamsarların da üstesinden gelmeyi bu millet bilir. Siz iyi olun, iyi bakın, diri olun, bayrağınıza sahip çıkın, ezanınıza sahip çıkın, Kürt'ü, Arap'ı, Türk'ü, Çerkez'i asla ayrımcılık yapmadan birlik ve berberliğimizin kardeşlik ruhunun bize getirdiği o özgüvenle hareket edin, iyimser olun.
İyimserlik bu toprakların en güzel özelliklerindendir. Karamsarlar hep yanlış şeyler söylerler, hep ağlarlar bizim ağlayanlarla işimiz yok. Biz ancak, zulme uğrayanların gözyaşını silmeyi biliriz. Yalan, dolan, 'ülke battı yandı, bitti' diyenlerin sahte gözyaşlarına asla pirim vermeyiz. Bu ülke güçlü bir ülke. Allah'ın izniyle bu ülke Allah da razı millet de razı 20 yıldır bizi nasıl hizmet etmeye getiriyorsa bundan sonra da getirmeye devam edecek. Çünkü biz imanla işimizi yapıyoruz, biz saygıyla yapıyoruz, biz milleti başımızın üstünde taşıyoruz. Biz 'milletin hizmetkarıyız' diyoruz onun için işimiz elhamdülillah her zorluktan sonra kolaylık misalinde olduğu gibi kolaylıkla çözülüyor ve yürüyor. Onlar konuşsunlar, onlar şikayet etsinler, onlar ters baksınlar, onlar yurt dışına haberler çalsınlar, onlar sosyal medyadan olmadık iftiralar atsınlar, onlar ne yaparlarsa yapsınlar kazanan biz olacağız biz. Biz beraber oldukça, beraber hareket ettikçe hep beraber yürüyeceğiz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor kim elendi, kim gitti? 20 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı açıkladı...
- Real Madrid Barcelona canlı maç izle! Real Madrid - Barcelona El Clasico maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme LİNKİ
- İŞKUR 92.000 İŞÇİ ALINACAK! Sınavsız, deneyimsiz, ilkokul mezunu herkes başvurabilir! Temizlikçi, özel güvenlik, garson, elektrikçi....
- Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart Kocaeli ve Sakarya'da okullar tatil olacak mı? MEB açıklamaları...
- Emeklinin yüzünde güller açacak! Meclise geliyor, 1398, 1655 ve 2000 TL arası ödeme! Nisan ayı sonunda...
- Teşkilat Mete Başkan öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisi Mesut Akusta diziden ayrılacak mı? Nefes kesen fragman...
- ☃ 21 Mart kar tatili olan iller liste: Yarın hangi illerde okul var, yok? 21 Mart hangi illerde okullar tatil olacak? Sinop, Bartın, Amasya, Zonguldak
- Erzurum ve Van'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart'ta Erzurum ve Van'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 21 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Son dakika açıklamalar...
- Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart'ta Samsun ve Ordu'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 2. dönem açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- atv Canlı İzle (HD) | atv Dizileri ve Programları Canlı Yayın Kesintisiz Tıkla İzle | atv Yayın Akışı