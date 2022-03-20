570 milyar lirayı aştı! Kur korumalı sisteme büyük ilgi! Yastık altı altınlar için de çalışmalar bu ay başladı

BAKAN NEBATİ GÜN İÇİNDE DE AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

"MİLLET TÜRK LİRASINA GÜVENMEYE BAŞLADI"

Türkiye ekonomi modelinin bir gerçeklik olduğunu ve dünyanın bu modeli şu anda izlemeye aldığını anlatan Bakan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Döviz fiyatları makul gidiyor, bu defa başladılar sormaya 'niye makul gidiyor, ne yapıyorsunuz?' İnanç var inanç. Millet Türk lirasına güvenmeye başladı. Millet Türk lirasıyla iş yapmanın güzelliğini yaşamaya başladı ve millet, girişimcilerimiz iş yaparken enflasyonun üzerindeki bir faizle değil enflasyonun çok ama çok altındaki oranlarla iş yapmayı öğrendi. Millet Türk lirasının gücünün farkına vardı. Şu zor günler geçecek, enflasyonun üstesinden geldiğimiz gibi şu karamsarların da üstesinden gelmeyi bu millet bilir. Siz iyi olun, iyi bakın, diri olun, bayrağınıza sahip çıkın, ezanınıza sahip çıkın, Kürt'ü, Arap'ı, Türk'ü, Çerkez'i asla ayrımcılık yapmadan birlik ve berberliğimizin kardeşlik ruhunun bize getirdiği o özgüvenle hareket edin, iyimser olun.