Milyonlarca çalışan hesabını yapıyor! İşte emekli aylığını yükseltmek için yapmanız gerekenler









BAĞ-KUR'LULAR SON 3.5 YILI SSK ÜZERİNDEN ÖDERSE GELİRDE ARTIŞ OLUR MU?

İlk kez 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların emekli olacakları sigortalılık statüsünü primini ödenen son 2 bin 520 gün (yedi yıl) belirliyor. Son yedi yıllık fiili hizmet süresinde kurumlara tabi hizmetler eşitse en son tabi olunan kurumun mevzuatına göre aylık bağlanıyor. 1 Ekim 2008 ve sonrasında işe girenler için ise tüm prim ödeme süreleri içinde en çok prim ödenen kuruma göre emeklilik zamanı ve aylığı hesaplanır. Bağ-Kur kapsamındakiler son bin 260 gün primi sigortalı bir işte çalışarak SSK şartlarında emekli olabilir. Bu da emekli aylığını yaklaşık yüzde 20 artırır. Yargı kararlarına göre, SSK'lı olarak çalıştığı yıllar emekli olmaya yeten kişi son 7 yılda en fazla Bağ-Kur'lu çalıştığı için bu statüde emekliliğe zorlanamaz.