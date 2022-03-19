"Marmara Otoyol Ringi" 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasıyla tamamlandı! Türkiye'yi merkez haline getirecek

"İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU" İSTANBUL'U SANAYİ KENTLERİNE BAĞLIYOR

YİD modeliyle yapılan birinci öncelikli projelerden Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu Projesi'nin yapım çalışmaları da tamamlandı.

Kamuoyunda "İstanbul-İzmir Otoyolu" olarak isimlendirilen proje, İstanbul'u Türkiye'nin diğer büyük sanayi kentleri İzmit, Bursa, Balıkesir, Manisa üzerinden İzmir'e bağladı.

Gebze-Yalova-Bursa-Balıkesir-Manisa-İzmir (İzmit Körfez Geçişi Dahil) Otoyolu güzergahı, Avrupa Yolları kapsamında bulunan E–Yolları ağında yer alıyor. Aynı zamanda TEM güzergahının bir parçası olan yol, Türkiye'nin hem yük hem de yolcu taşımacılığında trafik talebinin en yoğun olduğu ana kara yolu koridorları arasında bulunuyor.

Ulaştırma alanında hayata geçirilen "dev projelerden" olan ve İzmit Körfezi'nin "gerdanlığı" olarak nitelendirilen Osmangazi Köprüsü de 30 Haziran 2016'da hizmete açıldı.

İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indiren Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü, "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri" arasında 4. sırada bulunuyor.

Osmangazi Köprüsü'nün açılmasıyla İzmit Körfezi'nin geçiş süresi de 6 dakikaya indi.