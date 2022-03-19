"Birlikten Berekete" projesi yaşama geçiriliyor! Temel ürünler ucuza alınacak
SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıdada KDV indirimi, tarımsal destekler başta olmak üzere alınan önlemlerin etiket fiyatlarına yansımasını yakın takibe aldı. Vatandaşın temel ürünleri ucuza almasını sağlayacak “Birlikten Berekete” projesi yaşama geçiriliyor. Bakan Nebati, “Tüketici farkındalığını artıracağız” dedi.
Tüketicilerin belirli temel ürünleri ucuza almasını sağlayacak "Birlikten Berekete" projesi de yaşama geçiriliyor. Vatandaşlar, bu uygulamayla satış noktalarını, ürün kategorilerini filtreleyerek kolay arama yapabilecek, en ucuz ve en yakın ürünün nerede olduğunu haritada görebilecek.
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: Yeni ürünler, işyerleri, ön plana çıkanlar da haritada yer alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat değişikliğine karşı tüketici farkındalığını artırmayı amaçlayan projeyi yakında açıklayacaklarını duyurdu.
TİMLER GÖZ AÇTIRMIYOR
Bakanlık bünyesinde oluşturulan yaklaşık 3 bin kişilik enflasyon timi günde 2 bin adreste denetim yapıyor. Timler, toptan satış, üretim ve perakende satışta kendi aralarında zam yapıp yapılmadığını, KDV indirimlerini denetliyor. Bir ay öncesi e-faturalar sistemden çekilerek ortalama alış fiyatları çıkarılıyor. Et, yumurta ve tavuk ürünlerinin fiyatı öncelikle incelenecek, üretimin ağırlıklı olduğu illerde denetimler yoğunlaştırıldı.
EN UCUZ VE EN YAKIN NEREDE?
Proje ile vatandaşlar satış noktalarını, ürünleri filtreleyerek kolay arama yapabilecek. Uygulamada, toplam alışveriş tutarını hesaplayacak hesap makinesiyle "en ucuz ve en yakın nerede" haritası olacak. Programa yeni katılan ürünler, işyerleri ve ön plana çıkan ürünler için arama çubuğu özelliği bulunacak.
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