"Birlikten Berekete" projesi yaşama geçiriliyor! Temel ürünler ucuza alınacak





EN UCUZ VE EN YAKIN NEREDE?

Proje ile vatandaşlar satış noktalarını, ürünleri filtreleyerek kolay arama yapabilecek. Uygulamada, toplam alışveriş tutarını hesaplayacak hesap makinesiyle "en ucuz ve en yakın nerede" haritası olacak. Programa yeni katılan ürünler, işyerleri ve ön plana çıkan ürünler için arama çubuğu özelliği bulunacak.

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