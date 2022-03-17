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Bakan Kurum ve Bakan Nebati yabancı yatırımcılarla bir araya geldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.03.2022
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Bakan Kurum ve Bakan Nebati yabancı yatırımcılarla bir araya geldi

Fransa’da düzenlenen bu sene 31’incisi yapılan MIPIM Gayrimenkul Fuarı'na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati de katıldı.

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