Son dakika: 160 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! İngiltere’den Türkiye’ye rekor finansman
Son dakika haberine göre İngiltere, 503 kilometrelik Ankara-İzmir elektrikli hızlı tren hattı için 2.1 milyar euro kredi sağladı. Bu işlem ülkenin şu ana kadarki en büyük altyapı finansmanı oldu. Bu proje, 160 yılı aşkın bir sürenin ardından Birleşik Krallık tarafından Türkiye'deki demiryolu çalışmalarına verilen ilk destek olacak.
İngiltere şimdiye kadar yapılan en büyük altyapı finansmanını Türkiye'ye sağlayacak. Birleşik Krallık Hükümeti ile Türkiye arasında varılan anlaşma çerçevesince 503 kilometre uzunluğundaki Ankara-İzmir elektrikli hızlı tren hattının inşaatı için Türk Hükümeti'ne 2.1 milyar euro tutarında kredi verilmesi kabul edildi.
Birleşik Krallık Hükümeti'nin Türkiye'ye verdiği bu destek, Londra'da gerçekleştirilen Birleşik Krallık-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı'nda Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklandı.
Birleşik Krallık resmi İhracat Kredi Kuruluşu'nun (UKEF) bugüne kadar gerçekleştirdiği bu en yüksek değerli sürdürülebilir altyapı finansmanı anlaşması, Türkiye'de düşük karbon salınımlı seyahat için yeni bir elektrikli hızlı tren hattının finanse edilmesine katkı sağlayacak. İşlemi gerçekleştiren bankaların yapılandırma ve koordinasyonu Credit Suisse ve Standard Chartered Bank tarafından üstleniliyor.
160 YILIN ARDINDAN İLK
Bu proje, 160 yılı aşkın bir sürenin ardından Birleşik Krallık tarafından Türkiye'deki demiryolu çalışmalarına verilen ilk destek olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bu proje sırasında çevresel ve toplumsal prosedürlere en yüksek seviyede önem gösterdik. Birleşik Krallık Hükümeti ile işbirliğimizden ve güçlü ve köklü ilişkilerimizden çok memnunuz" dedi.
TÜRKİYE HAYATİ ÖNEMDE
Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan konuyla ilgili olarak, "Türkiye, Birleşik Krallık için hayati önem taşıyan bir ticaret ortağıdır. Serbest ticaret ve çevre konularındaki ortak küresel bakışımız, ekonomik büyümemizin arkasındaki itici gücü oluşturmaktadır. UKEF'in şimdiye kadar gerçekleştirdiği en büyük inşaat altyapı finansmanı sözleşmesi olan bu sözleşme aynı zamanda güçlü bir sürdürülebilirlik boyutuna da sahip" dedi.
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