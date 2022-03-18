Son dakika: 160 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! İngiltere’den Türkiye’ye rekor finansman





160 YILIN ARDINDAN İLK

Bu proje, 160 yılı aşkın bir sürenin ardından Birleşik Krallık tarafından Türkiye'deki demiryolu çalışmalarına verilen ilk destek olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bu proje sırasında çevresel ve toplumsal prosedürlere en yüksek seviyede önem gösterdik. Birleşik Krallık Hükümeti ile işbirliğimizden ve güçlü ve köklü ilişkilerimizden çok memnunuz" dedi.