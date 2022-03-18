KOBİ tanımı değişti! Kapsam genişledi: Artık o sınır 250 milyon TL





Yönetmelikle ayrıca 10 kişiden az çalışanı olan mikro işletmelerin yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkartıldı. Yine 50 kişiden az personeli olan küçük işletmeler için limit 25 milyon liradan 50 milyon liraya yükseltildi. Düzenleme ile 250'den az çalışanı olan orta büyüklükteki işletmeler için üst limit 125 milyon lirayken iki katına çıkartılarak, 250 milyon lira oldu.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ tanımındaki mali kriterlerin değiştirilmesi ile ilgili, "Türkiye ile işletmelerimiz de büyüyor. İşletmelerimizin iş hacimleri genişledi. Ciro ve bilançoları arttı. Buna bağlı olarak paydaşlarımızdan da KOBİ tanımındaki mali kriterlerin güncellenmesi yönünde talepler geldi" dedi.