SON DAKİKA! Elektrikte satış fiyatı sınırı! EPDK harekete geçti





6 AYA KADAR ÖNLEM

Elektrik fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının önlenmesi ve kaynak maliyeti artışları nedeniyle üretim yapamayan santrallerin de aktif hale gelmesi için EPDK'nın yetkilendirildiği hatırlatılan açıklamada, "Serbest piyasa yapısını bozmadan ve piyasanın işleyişine müdahale etmeden kurumumuzun kanunun cevaz verdiği ölçüde 6 aya kadar önlem alması sağlanacaktır. Gerekli görülmesi halinde bütün önlemler alınacaktır" denildi. Uygulamanın, sanayiciler ve hane tüketilerini de maliyet kaynaklı elektrik zamlarından koruması öngörülüyor.