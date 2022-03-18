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SON DAKİKA! Elektrikte satış fiyatı sınırı! EPDK harekete geçti

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 18.03.2022 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022
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SON DAKİKA! Elektrikte satış fiyatı sınırı! EPDK harekete geçti

Son dakika haberine göre: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, kömür ve doğalgazda fiyat artışlarının tüketiciye yansımaması için harekete geçti. Vatandaşı fiyat artışından korumak için yeni tedbir geliyor. 6 ay sürecek uygulamayla, elektrik santrallerine kullandığı kaynağa göre satış fiyatı sınırı gelecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), kömür ve doğalgazda fiyat artışlarının tüketiciye yansımaması için harekete geçti. Buna göre, elektrik santrallerine, kullandığı kaynağa göre satış fiyatı sınırı gelecek. Rüzgâr, güneş, jeotermal gibi kaynaklardan elde edilen elektriğe konulan fiyat sınırıyla doğalgaz ve ithal kömür gibi dövize bağlı kaynakları kullanan santraller desteklenecek.

6 ay sürmesi öngörülen uygulamanın, elektrik abonelerini de fiyat artışlarından koruması bekleniyor. EPDK'dan dün yapılan açıklamada yurtdışı piyasalardan kaynaklanan kömür ve doğalgaz artışlarının, iç piyasada elektrik fiyatlarını da etkilediği ifade edildi. Bu durumun maliyetleri nispeten daha az artan kaynaklardan üretilen elektriğin satış bedeline de artış olarak yansıdığı belirtildi.



6 AYA KADAR ÖNLEM
Elektrik fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının önlenmesi ve kaynak maliyeti artışları nedeniyle üretim yapamayan santrallerin de aktif hale gelmesi için EPDK'nın yetkilendirildiği hatırlatılan açıklamada, "Serbest piyasa yapısını bozmadan ve piyasanın işleyişine müdahale etmeden kurumumuzun kanunun cevaz verdiği ölçüde 6 aya kadar önlem alması sağlanacaktır. Gerekli görülmesi halinde bütün önlemler alınacaktır" denildi. Uygulamanın, sanayiciler ve hane tüketilerini de maliyet kaynaklı elektrik zamlarından koruması öngörülüyor.



EGPİS BAŞKANI'NA FİYATLARI ETKİLEME DAVASI
EPDK, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EGPİS) Başkanı Fesih Aktaş hakkında "fiyatları etkileme" nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine Aktaş hakkında "fiyatları etkileme" suçunu işlediği iddiasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Başkan Aktaş'a, fiyatları etkileme kastıyla hareket ettiği suçlaması yöneltiliyor. İfadesinde hakkındaki iddiaların doğru olmadığını söyleyen Aktaş, suçlamaları reddetti.

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