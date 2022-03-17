Benzin ve motorine bir indirim daha! 3 günde 3 indirim | Benzindeki indirim pompaya yansıyacak mı?

Benzine ve motorine gelen indirimlere bir yenisi daha eklendi. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan petrol fiyatları dünya genelinde akaryakıtın zamlanmasına neden olmuştu. Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatlarında geçtiğimiz günlerde yapılan indirime bir yenisi daha eklendi.

17 Mart'ın ilk saatleriyle benzin fiyatlarında 62 kuruşluk indirim görülecek. Motorinde ise indirim 1 lira 1 kuruş olacak. İndirimin pompa fiyatlarına da yansıyacağı ifade edildi.