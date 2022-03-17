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Benzin ve motorine bir indirim daha! 3 günde 3 indirim | Benzindeki indirim pompaya yansıyacak mı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.03.2022 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022
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Benzin ve motorine bir indirim daha! 3 günde 3 indirim | Benzindeki indirim pompaya yansıyacak mı?

Milyonlarca araç sahibinin beklediği benzine ve motorine indirim haberi geldi. 3 günde yapılan 3. akaryakıt indiriminin detayları belli oldu. 1 lira 1 kuruşu ve 62 kuruşluk indirim bu geceden itibaren geçerli olacak. Peki benzin ve motorindeki indirim pompaya yansıyacak mı?

Benzine ve motorine gelen indirimlere bir yenisi daha eklendi. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan petrol fiyatları dünya genelinde akaryakıtın zamlanmasına neden olmuştu. Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatlarında geçtiğimiz günlerde yapılan indirime bir yenisi daha eklendi.

17 Mart'ın ilk saatleriyle benzin fiyatlarında 62 kuruşluk indirim görülecek. Motorinde ise indirim 1 lira 1 kuruş olacak. İndirimin pompa fiyatlarına da yansıyacağı ifade edildi.

Bu indirim ile birlikte akaryakıt fiyatlarındaki düşüş 3 günde 3 kez yapılmış oldu.

Petrol fiyatlarındaki artışın ardından benzin ve motorin fiyatlarındaki peş peşe indirimler vatandaşın yüzünü güldürdü.

Benzine 62 kuruş, motorine 1 lira 1 kuruş indirim yapıldı. Yeni fiyatlardan satış geceyarısı itibarı ile başladı.

Yapılan indirim sonrası benzinin litresi ortalama 18 lira 8 kuruş, motorinin litresi 18 lira 69 kuruş oldu.

Önceki gün de benzine 1 lira 76 kuruş, motorine ise 93 kuruş indirim yapılmıştı.

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