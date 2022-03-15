Motorin fiyatlarında indirim yapıldı! Zamı duyuran EPGİS indirimi duyurmadı
Son dakika haberine göre: Brent petrol tarafındaki geri çekilmenin etkisiyle beraber benzin ve motorin fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Buna göre 15 Mart itibarıyla motorin fiyatı için 2,38 TL indirim yapıldı. Daha önce indirim ve zam kararlarını sosyal medya hesabından bildiren EPGİS bu kez açıklama yapmadı.
Bazı akayakıt firmalarının internet sitesindeki fiyatlara göre motorin fiyatları için 2,38 TL indirim yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) bu kez fiyat değişimini kamuoyuna duyurmaması dikkat çekti.
MOTORİN FİYATLARI İÇİN 2,38 TL İNDİRİM YAPILDI
Rusya Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesi sonrası petrol fiyatlarının tırmanışa geçmesi nedeniyle yükselen benzin ve motorin fiyatları için yeni haber akışıyla indirim beklentisi oluşmuştu. Bununla beraber bugünden itibaren geçerli olacak şekilde motorin fiyatları için 2,38 TL indirim yapıldı.
EPGİS BU KEZ KAMUOYUNA DUYURMADI
Son günlerde tartışmaların odağındaki EPGİS indirim kararını bu kez kamuoyuna duyurmadı. İndirim akaryakıt firmalarının internet sitelerindeki pompa satış fiyatlarına yansımış göründü.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında zam yapılacağı ve sonrasında zammın geri çekildiği haberleri üzerine EPGİS'i hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. EPGİS'in vatandaşları manipüle ederek akaryakıt istasyonlarına yönlendirdiğini söyleyen Yılmaz, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Yılmaz, akaryakıt zamlarının EPDK tarafından belirlenmediğini vurgulayarak, zamların ve indirimlerin uluslararası piyasalara göre her akşam 22.00'de belli olduğunu ifade etmişti.
AKARYAKIT FİYATLARI DÜNYADA REKOR KIRDI
Benzin ve motorin fiyatları, Rusya Ukrayna Savaşı sonrası 133 doları aşarak 13,5 yılın zirvesini gören brent petrol nedeniyle tüm dünyada rekor kırmıştı. Son gelen haber akışıyla petrol varil fiyatının 105 dolar düzeyinin altına gerilemesiyle beraber benzin ve motorin fiyatı için indirim beklentisi oluştu.
RUSYA UKRAYNA TARAFINDA İYİMSERLİK ARTTI PETROL FİYATLARI GERİLEDİ
Rusya Ukrayna Savaşı ve Batı'nın sert yaptırımları sonrası petrol tarafında arz endişelerinin körüklenmesiyle, brent serbest piyasada 133 doları aşarak 2008 yılından beri gördüğü en yüksek seviyeye yükselmişti. Rusya Ukrayna krizinde yapılan müzakereler, diplomasi trafiği, Avrupa'nın Rusya'ya petrol yaptırımı getirmemesi ve Rusya'nın doğal gaz akışına devam etmesi sonrası brent petrol varil fiyatı 13,5 yılın zirvesinden yüzde 20'in üzerinde değer kaybına uğrayarak 105 doların altını gördü.
BRENT PETROLE PARALEL MOTORİN VE BENZİN FİYATI İÇİN YENİ İNDİRİMLER GELEBİLİR
Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, brent petrolde yaşanan gerilemeye paralel motorin fiyatları için yapılan 2,38 TL'lik indirim sonrası benzin fiyatı için de indirimlerin gelebileceği öne çıktı.
AKARYAKIT FİYATLARI HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?
Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kuru tarafındaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan motorin ve benzin fiyatı, rekabet ve serbesti sebebiyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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