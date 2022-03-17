17 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2022 Mart ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı? Son durum!
Evde bakım maaşı hangi illere yattı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen evde bakım yardımının bu ayki ödemeleri başladı. Söz konusu destek ödemelerinden faydalanan vatandaşlar, bu ayki ödemelerin hangi illere yattığını araştırmaya başladı. Peki, 2022 Mart ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı? İşte 17 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...
Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirli şartları taşıyan kişilere verilen evde bakım yardımı her ayn 15'i ile 30'u arasında yapılıyor. Mart ayı ödemelerinden faydalanan vatandaşlar bu ayki ödemelerin yattığı illeri araştırıyor. Peki, 2022 Mart ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı? İşte 17 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
İşte 17 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste:
Şuana kadar Tokat, Kırşehir, Bolu, Osmaniye, Ordu, Afyonkarahisar, Hatay, Çanakkale, Aksaray, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Ankara, Kırıkkale, Balıkesir, İstanbul, Konya, Kocaeli, Şanlıurfa, Niğde, Bilecik, Uşak, Gaziantep, Manisa, Mersin, Çorum, Samsun, Bursa, Adana, Batman, Düzce, Sakarya, Kayseri ve Tekirdağ'da evde bakım maaşları yatırıldı.
EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR?
2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımı 2.354 TL olarak ödenecek.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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