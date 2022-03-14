Akaryakıt indirim son dakika! 15 Mart benzin ve mazot indirimi var mı? İstanbul, Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıtta indirim beklentisi sürüyor. EPGİS tarafından yapılan son dakika açıklamaları yakından takip eden vatandaşlar, akaryakıtta indirim uygulanıp uygulanmayacağı yönünde sorulara yanıt aramaya başladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, akaryakıtta indirim olacak mı? 15 Mart benzin ve mazot indirimi var mı? İstanbul, Ankara güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 14.03.2022 17:57 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022 19:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL