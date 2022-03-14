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Haberler Galeri Akaryakıt indirim son dakika! 15 Mart benzin ve mazot indirimi var mı? İstanbul, Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt indirim son dakika! 15 Mart benzin ve mazot indirimi var mı? İstanbul, Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıtta indirim beklentisi sürüyor. EPGİS tarafından yapılan son dakika açıklamaları yakından takip eden vatandaşlar, akaryakıtta indirim uygulanıp uygulanmayacağı yönünde sorulara yanıt aramaya başladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, akaryakıtta indirim olacak mı? 15 Mart benzin ve mazot indirimi var mı? İstanbul, Ankara güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.03.2022 17:57 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022 19:04
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Akaryakıt indirim son dakika! 15 Mart benzin ve mazot indirimi var mı? İstanbul, Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt indirimi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı küresel piyasalarda hareketlilik sürerken, gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Dünya genelinde artış gösteren akaryakıt fiyatlarına indirim yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, akaryakıtta indirim olacak mı? 15 Mart benzin ve mazot indirimi var mı? İstanbul, Ankara güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akaryakıt indirim son dakika! 15 Mart benzin ve mazot indirimi var mı? İstanbul, Ankara güncel akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT İNDİRİMİ VAR MI?

Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre, motorine 2 lira 38 kuruş indirim yapılacağı konuşuldu. Ancak EPGİS tarafından konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Akaryakıt indirimi ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıt indirim son dakika! 15 Mart benzin ve mazot indirimi var mı? İstanbul, Ankara güncel akaryakıt fiyatları

14 Mart Güncel Benzin Litre Fiyatları:

İstanbul benzin litre fiyatı: 20,35 TL
İzmir benzin litre fiyatı: 20,46 TL
Ankara benzin litre fiyatı: 20,44 TL

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Akaryakıt indirim son dakika! 15 Mart benzin ve mazot indirimi var mı? İstanbul, Ankara güncel akaryakıt fiyatları

14 Mart Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı: 22,83 TL
İzmir motorin (mazot) litre fiyatı: 22,92 TL
Ankara motorin (mazot) litre fiyatı: 22,92 TL

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Akaryakıt indirim son dakika! 15 Mart benzin ve mazot indirimi var mı? İstanbul, Ankara güncel akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.