15 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: THY'den sefer iptalleri açıklaması

Son dakika: THY'den sefer iptalleri açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.03.2022 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
ABONE OL
Son dakika: THY’den sefer iptalleri açıklaması

Son dakika haberine göre; Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna, Moldova, Rostov ve Soçi seferlerini 10 Nisan'a, Belarus seferlerini ise 31 Mart'a kadar iptal ettiğini duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA