Altın için gözler FED kararında! Yatırımcılar dikkat! Ani düşüşler olabilir... Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

KORUNMA ARACI OLARAK ÖNE ÇIKTI

Spot altın tarafında Rusya Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle 1.868 dolar bandının kırıldığını ifade eden uzman isim, "Altın için yani 1.868 dolar düzeyinin üzerindeki fiyatlamalar risk fiyatlaması. Bununla beraber emtia fiyatlarında da çok ciddi yükselişler oldu. Bu durum küresel enflasyon endişelerini artırıyor. Altın da enflasyondan korunma aracı olarak öne çıktı burada" diye konuştu.

1.937 DOLARIN ALTINDA ONS, 1.868 DOLAR DÜZEYİNE ÇEKİLEBİLİR

Ons altın fiyatları için Rusya Ukrayna çatışması sürdüğü sürece 1.650 bandına doğru bir çekilme beklemediğini ifade eden Ergezen, "Altında bu hafta yaşanan satışlar trendlerin kırılmasına yol açtı. Ons tarafında 1.937 doların altında kalındığı sürece öncelikle 1.918 sonrasında da 1.868 dolar düzeyi gündeme gelebilir" dedi.