15 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: THY'den Romanya için aşı kartı ve PCR testi kararı

Son dakika: THY'den Romanya için aşı kartı ve PCR testi kararı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.03.2022 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
ABONE OL
Son dakika: THY’den Romanya için aşı kartı ve PCR testi kararı

Son dakika... Türk Hava Yolları (THY), Romanya'ya seyahat edecek yolcularına, bu ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiğini duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA