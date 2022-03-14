Fitch'ten Türkiye'ye iyi Avrupa'ya kötü haber
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kanlı savaş tüm dengeleri alt üst etti. Savaş, havacılık sektörünü de olumsuz etkiledi. Konuya dair Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Fitch, Avrupa özel havacılık sektörünün toparlanmasının Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilim nedeniyle bozulduğunu bildirdi. Açıklamada İstanbul Havalimanı'nın ve Türk Hava Yolları'nın önemine dikkat çekildi.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch 'ten yapılan açıklamada, Avrupa'daki hava yolu şirketlerinin görünümünün son dönemde rekor seviyede artan enerji fiyatları ve Batı ülkeleri ile Rusya arasında karşılıklı uygulanan yaptırımlardan olumsuz yönde etkilendiği bildirildi.
THY KAPASİTESİNİ ARTIRDI
Avrupa'daki hava yolu şirketlerinin karlılıklarının azalabileceği belirtilen açıklamada, Türk Hava Yolları'na (THY) ilişkin ise şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye, Rus hava yollarının hava sahasına girmesine izin veren birkaç ülke arasında yer alıyor. Türkiye'nin taşıyıcıları (özellikle çatışma sırasında kapasitesini artıran Türk Hava Yolları), kısa vadede ülkenin Rusya'yı diğer noktalara bağlayan merkez konumundan faydalanabilir. Asya'dan gelen genel talep henüz anlamlı olmasa da Rusya üzerinden uçuşların durması durumunda, Türk Hava Yolları ve Etihad gibi Asya'ya daha çok güney rotaları olan hava yolları kısa vadede fayda sağlayabilir."
KRİZ TÜKETİCİYE YANSIYACAK
Avrupa'da hava yollarının uçuş trafiğinin 2019 yılındaki salgın öncesi seviyesine ancak 2024 yılında dönmesinin beklendiği belirtilen Fitch açıklamasında, emtia fiyatlarındaki ve enflasyondaki artışın hava yollarının artan maliyetleri karşılamasını ve tüketicilere yansıtmasını zorlaştırabileceği kaydedildi.
3. HAVALİMANI FAKTÖRÜ
Bu bağlamda Türkiye'nin geleceği görerek inşa ettiği ve THY'nin de birçok uçuşunu buradan gerçekleştirdiği İstanbul Havalimanı'nın önemi bir kez daha ispatlanmış oldu.
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