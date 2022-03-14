Fitch’ten Türkiye’ye iyi Avrupa’ya kötü haber

"Türkiye, Rus hava yollarının hava sahasına girmesine izin veren birkaç ülke arasında yer alıyor. Türkiye'nin taşıyıcıları (özellikle çatışma sırasında kapasitesini artıran Türk Hava Yolları), kısa vadede ülkenin Rusya'yı diğer noktalara bağlayan merkez konumundan faydalanabilir. Asya'dan gelen genel talep henüz anlamlı olmasa da Rusya üzerinden uçuşların durması durumunda, Türk Hava Yolları ve Etihad gibi Asya'ya daha çok güney rotaları olan hava yolları kısa vadede fayda sağlayabilir."