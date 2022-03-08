Rusya ve ABD’den karşılıklı restleşme! Altından yeni rekor | Felaket senaryosu: Brent petrol 300 doları aşabilir

ABD'nin, olası yasak kararı sonrası oluşacak petrol arzını, hasımları İran ve Venezuela ile çözmek istediği kaydedildi. Bu sebepten ötürü, önümüzdeki süreçte bu iki ülkeyle olan diplomatik ilişkiler artabilir.

BEYAZ SARAY: YASAK İÇİN BİR KARAR VERMEDİK

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus petrolünün ithalatına yasak getirilmesi konusunda henüz karar vermediklerini belirterek, "Hem kendi içimizde hem de Avrupalı ortaklarımızla istişarelerimiz sürüyor" dedi.