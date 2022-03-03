Petrol fiyatları 10 yılın zirvesinde! Altın fiyatları yükselecek mi? Rusya - Ukrayna savaşı piyasaları nasıl etkiledi? Anlık Dolar Euro ve altın kuru...

İŞTE PİYASADAKİ RAKAMLAR

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 881 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 871 bin lira, en yüksek 882 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 881 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 58 milyon 252 bin 783,54 lira, işlem miktarı ise 2.369,04 kilogram oldu.