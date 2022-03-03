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Petrol fiyatları 10 yılın zirvesinde! Altın fiyatları yükselecek mi? Rusya - Ukrayna savaşı piyasaları nasıl etkiledi? Anlık Dolar Euro ve altın kuru...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 03.03.2022 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022
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Petrol fiyatları 10 yılın zirvesinde! Altın fiyatları yükselecek mi? Rusya - Ukrayna savaşı piyasaları nasıl etkiledi? Anlık Dolar Euro ve altın kuru...

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz her geçen gün tırmanırken, bölgedeki gerilim piyasaları da etkiledi. A Para Spikeri Uğur Korkmaz, A Haber'de katıldığı canlı yayında savaşın dünya piyasalarına etkisini ve fiyatlardaki son durumu paylaştı. Peki altın bugün ne kadar? Petrol fiyatlarındaki artışın nedeni ne? İşte detaylar...

A Para Spikeri Uğur Korkmaz, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın dünya ekonomisine etkisine ve dolar, petrol ve altın fiyatlarındaki son duruma ilişkin değerlerdirmelerde bulundu.

CİDDİ OYNAKLIKLAR VAR

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın 8.gününde piyasaların olumsuz etkilendiğini görüyoruz. Ruble, ons altın ve petrolde ciddi oynaklıklar var.

DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 27 DEĞER KAYBETTİ

Rusya'nın savaşı açtığı ilk günden itibaren Ruble kurunda yüzde 27'lik bir yükseliş görülüyor. Ruble dolar karşısında yüzde 27 değer kaybetti. Ruble'nin değer kaybı yaşaması Rusya'nın Çin ile olan ticaretini de etkileyecek. Bu durum Çin- Rusya ilişkilerini de etkileyecek.

PETROL SON 10 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Petrolde de savaşın başladığı andan itibaren yüzde 20 oranında bir artış yaşandı. Bu rakamlarla petrol son 10 yılın zirvesini gördü.

ALTINDA SON DURUM NE?

Altın son bir yıldır yatay görünümler çiziyor. Yatırımcılar yükselecek mi diye bekliyordu. Uzun süredir altın 1900 seviyesinin üstüne çıkamıyordu. Moskova borsası şu an kapalı. Hangi şirketler battı bunu göremiyoruz.

İŞTE PİYASADAKİ RAKAMLAR

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 881 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 871 bin lira, en yüksek 882 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 881 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 58 milyon 252 bin 783,54 lira, işlem miktarı ise 2.369,04 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 259 milyon 489 bin 401,04 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 25 Şubat haftasında 867 milyon dolar azalarak 113 milyar 144 milyon dolara geriledi.

BORSA İSTANBUL

Borsa İstanbul'da yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Savaş haberi geldiğinde ufak bir düşüş olsa da sonrasında toparladı.

Petrol fiyatları 10 yılın zirvesinde! Altın fiyatları yükselecek mi? PETROL FİYATLARI 10 YILIN ZİRVESİNDE! ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

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