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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Türkiye'yi üreterek büyüteceğiz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.03.2022
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Türkiye’yi üreterek büyüteceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hazır giyim sektöründe moda tasarım, üretim ve planlama çalışmalarında dijital dönüşüme geçiş kapsamında sektöre deneyim, gelişim ve katma değer sunacak İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Dijital Dönüşüm Merkezi'ni ziyaret etti. Önemli bir merkezi İstanbul'a kazandırdıklarını belirten Bakan Varank, "Türkiye'yi üreterek büyüteceğiz ve inşallah önümüzdeki dönemde dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmayı başaracağız" dedi.

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