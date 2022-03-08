Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 Mart doğal gaz fatura desteği ne zaman ödenecek?
Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Isınma desteğinin kapsamı genişletilerek kömür desteğinin yanı sıra doğal gaz desteği de verilmeye başlandı. Bu kapsamda başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Söz konusu destek ödemesi için başvuru yapan vatandaşlar, destek ödemesinin yapılacağı tarihi araştırıyo. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 Mart doğal gaz fatura desteği ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...
Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok kalem altında destek ödemesi sağlanıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik ısınma desteği kapsamında kömür yardımı yapılırken, kapsam genişletilerek doğal gaz yardımı da eklendi. e-Devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşlar ödemelerin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 Mart doğal gaz fatura desteği ne zaman ödenecek? İşte ayrıntılar...
DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN SONUÇLANIR?
Ön kontrol sonrası başvurular, SYD vakıf mütevelli heyetleri tarafından incelenecek. Başvurusu kabul edilenlerin liste haline getirilip elektronik ortamda PTT'ye iletilecek.
Hak sahiplerinin destekten faydalanabilmesi için PTT şubelerine mesken abone grubunda olduklarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Hak kazanıp kazanamadığınızı e-Devlet başvuru sayfası üzerinden takip edebilirsiniz.
DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?
Ödemeler, mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazlarına bağlı hayatını sürdürenlerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacak.
Doğal gaz ödemeleri, mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilecek.
Bakanlıkça, bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere paydaş kurumlarla birlikte detaylı bir çalışma yürütüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin her bölgesinin farklı iklim koşullarına sahip olduğunu göz önünde bulundurarak, bölgelerin ısıl değerlerine göre endeks geliştirdi.
Endeks, tüm ilçelerin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden her bir ölçüm noktası için saatlik bazda son 4 yıllık sıcaklık verilerinin uluslararası yöntemlerle değerlendirilmesiyle oluşturuldu, bölgelere verilecek destek tutarı saptandı.
SAĞLIK RAPORUNA GÖRE YÜZDE 5 EK ÖDEME
Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını belirten Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız" dedi.
Bakan Yanık, "Ödemesini kendi yapamayacak durumdaki engelli ve yaşlıların da bu süreçte mağduriyet yaşamaması için hak sahibi abonenin faturası ve kimliği ibraz edilerek işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli kolaylığı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
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- Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 Mart doğal gaz fatura desteği ne zaman ödenecek?
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