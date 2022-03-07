Evde bakım maaşı yattı mı? 7 Mart evde bakım parası yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama nasıl yapılır?
7 Mart ayı evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım yardımı desteğinden yararlanan vatandaşlar, bu ayki ödemelerin hangi illere yapıldığını araştırıyor. Söz konusu destek ödemesi ile ilgili detaylar belli oldu. Ocak ayında zamlanan evde bakım yardımı Haziran ayına kadar 2.354 TL olarak ödenecek. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? 7 Mart evde bakım parası yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
Evde bakım maaşı yatan iller listesi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihlerde ödenen evde bakım yardımının bu ayki ödeme takvimi merak ediliyor. Söz konusu destek ödemesi ile ilgili mera edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? 7 Mart evde bakım parası yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
7 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım yardımı ödemeleri her ayın 15'i ile 30'u arasında yapılıyor. 2022 Mart ayı desteklemeleri başladığında, ödemelerin yapıldığı güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR?
2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımı 2.354 TL olarak ödenecek.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİYOR?
Evde bakım maaşı, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. Bu ayki ödemeler başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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- Evde bakım maaşı yattı mı? 7 Mart evde bakım parası yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama nasıl yapılır?
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