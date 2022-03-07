Türkiye’den Libya’ya ihracat 2 ayda dev rakama ulaştı!

"5 YILLIK SÜREDE TİCARET HACMİMİZİN 15 MİLYAR DOLARA ULAŞACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, şunları kaydetti:

"Türkiye, Libya'ya 2021 yılında 2,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2022'de ise mevcut durumda 3 milyar doları aşkın ihracat yapabileceğimizi ön görüyoruz. Türkiye ile Libya arasındaki ticareti artırmak için önemli girişimlerde, ziyaretlerde bulunuyoruz. Libya bizim için hem ticaret hem de geçmişe dayanan kadim dostluğumuz açısından çok önemli bir ülke. İhracatımızın daha da artmasının Libya'nın istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Böylelikle 5 yıllık sürede ticaret hacmimizin 15 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Özel ve kamu sektörü olmak üzere milyarlarca dolarlık potansiyel yatırım Libya'da Türk iş insanlarını bekliyor. Biz bu konuya sadece ticari değil insani olarak da bakıyoruz ve Libya'yı, Libya halkını hak ettikleri ferah seviyesine ulaştırmak için ülkeye daha fazla odaklanmamız gerektiğini biliyoruz."