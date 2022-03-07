Türkiye'den Libya'ya ihracat 2 ayda dev rakama ulaştı!
Türkiye'nin Libya ile olan iyi ilişkileri ekonomi alanında etkisini gösterdi. Türkiye'nin Libya'ya şubat ayında 265,5 milyon dolar, ocak ve şubat aylarında ise 456,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiği belirtildi.
Türkiye, Libya'ya şubat ayında 265,5 milyon dolar, yılın iki ayında ise 456,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi, Türkiye'nin 2022 Şubat ayında Libya'ya gerçekleştirdiği ihracat rakamlarını duyurdu.
Buna göre, Türkiye'nin Libya'ya ihracatı yılın ikinci ayında toplam 456,7 milyon dolara ulaştı. Libya, şubat ayında Türkiye'den en çok hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri aldı.
MOBİLYA, HAZIR GİYİM VE HUBUBATTAN YAKLAŞIK 110 MİLYON DOLARI AŞKIN GELİR
Şubat ayında Türkiye'nin Libya'ya ihracatında ilk üçte, 43 milyon dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri, 37 milyon dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 30 milyon dolar ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri yer aldı. Üç sektörden 110,5 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi.
"5 YILLIK SÜREDE TİCARET HACMİMİZİN 15 MİLYAR DOLARA ULAŞACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, şunları kaydetti:
"Türkiye, Libya'ya 2021 yılında 2,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2022'de ise mevcut durumda 3 milyar doları aşkın ihracat yapabileceğimizi ön görüyoruz. Türkiye ile Libya arasındaki ticareti artırmak için önemli girişimlerde, ziyaretlerde bulunuyoruz. Libya bizim için hem ticaret hem de geçmişe dayanan kadim dostluğumuz açısından çok önemli bir ülke. İhracatımızın daha da artmasının Libya'nın istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Böylelikle 5 yıllık sürede ticaret hacmimizin 15 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Özel ve kamu sektörü olmak üzere milyarlarca dolarlık potansiyel yatırım Libya'da Türk iş insanlarını bekliyor. Biz bu konuya sadece ticari değil insani olarak da bakıyoruz ve Libya'yı, Libya halkını hak ettikleri ferah seviyesine ulaştırmak için ülkeye daha fazla odaklanmamız gerektiğini biliyoruz."
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