Son dakika: THY duyurdu: İç hat uçuşlarında PCR testi kaldırıldı





Genelgede Sağlık Bakanlığının yazısı doğrultusunda 3 Mart tarihinden itibaren sınır kapılarından ülkeye girişte uygulanacak usul ve esasların da yeniden düzenlendiği belirtildi. Buna göre hava yolu ile sınır kapılarından ülkeye girişlerde Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson&Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenler veya son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ibrazı veya son 48 saat içinde alınmış negatif hızlı antijen testi ibraz eden kişilere karantina tedbiri uygulanmayacak. Kara, deniz ve demiryolu sınır kapılarından ülkeye giriş yapacak kişilerden herhangi bir belge istenmeyecek. 12 yaş altındaki

çocuklar, ülkeye girişte PCR/antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacak. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak mürettebatı ve kilit personel, SARSCoV2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacak. Genelgede yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümlerinin ise saklı tutulacağı açıklandı.