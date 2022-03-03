03 Mart 2022, Perşembe
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Son dakika: THY'den Ukrayna ve Moldova kararı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.03.2022 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022
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Son dakika: THY’den Ukrayna ve Moldova kararı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için alınan seferleri durdurma kararını uzattı.

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