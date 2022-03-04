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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Kanal İstanbul, önümüzdeki yüzyıllara damga vuracak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.03.2022
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Kanal İstanbul, önümüzdeki yüzyıllara damga vuracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2050'de boğazdan 78 bin gemi geçeceğini söyleyerek, "Bir alternatif su yolu, küresel hareketliliğe çözüm bulmak, ticari koridorda pay sahibi olmak için Kanal İstanbul'u projelendirdik. Kanal İstanbul önümüzdeki yüzyıllara damga vuracak ve küresel lojistik hareketlere yön verecek bir devlet projesidir" dedi.

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