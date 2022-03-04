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2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Ziraat Bankası ile mazot ve gübre desteği yattı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2022
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2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Ziraat Bankası ile mazot ve gübre desteği yattı mı?

2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilerin hesaplarına yatan, tarımsal destek ödemeleri için takvim merak ediliyor. Bakanlık tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Ziraat Bankası ile mazot ve gübre desteği yattı mı?

2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Ziraat Bankası ile mazot ve gübre desteği yattı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mazot gübre desteği ödemeleri, Mart ayıyla birlikte vatandaşların gündemine oturdu. Bilindiği üzere; hububat, gübre, tohum, mazot, toprak analizi ve kırsal kalkınma alanlarında verilen desteklerden yararlananlar ödemelerini banka hesapları üzerinden alabilecek. İşte, 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Ziraat Bankası ile mazot ve gübre desteği yattı mı?

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

2022 yılına ait mazot ve gübre desteği ödeme tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödemelere yönelik duyuru yayınlanması bekleniyor.

ÖDEMELER NASIL SORGULANIR?

Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalananlar hesaplarını kontrol ederek, ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenebilirler.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.

Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.

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