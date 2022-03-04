2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Ziraat Bankası ile mazot ve gübre desteği yattı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mazot gübre desteği ödemeleri, Mart ayıyla birlikte vatandaşların gündemine oturdu. Bilindiği üzere; hububat, gübre, tohum, mazot, toprak analizi ve kırsal kalkınma alanlarında verilen desteklerden yararlananlar ödemelerini banka hesapları üzerinden alabilecek. İşte, 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Ziraat Bankası ile mazot ve gübre desteği yattı mı?