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Son dakika: Rusya'dan Türkiye dahil 9 ülke ile ilgili karar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.03.2022 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022
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Son dakika: Rusya’dan Türkiye dahil 9 ülke ile ilgili karar

Son dakika... Rusya - Ukrayna hattında savaş tırmanırken Rusya'dan tarafından önemli bir adım atıldı. Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artıracak.

Rusya Gıda Güvenliği Kurumundan (Rosselkhoznadzor) yapılan açıklamada, 9 ülkeden sebze ithalatının artırılacağı belirtildi.

Türkiye'den ilave domates, biber, kabak ve patlıcan ithal edileceğine işaret edilen açıklamada, "İlgili ülkelerin tüm topraklarından, önceki ithalat kısıtlamalarının kaldırılarak sebze ithalatına devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Rosselkhoznadzor tarafından yayımlanan listede, Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Mısır, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan bulunuyor.

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