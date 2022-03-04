Son dakika: Rus Lider Putin’den kritik imza: Yabancıların mal varlığına el konulmasına dair...

Rus Lider Putin, Rusya'ya zarar veren faaliyetlerde bulunan yabancıların mal varlığına el konulmasına dair kararnameye imzasını attı. PUTİN'DEN '3. TUR' MESAJI Akşam saatlerinde ise Putin, Almanya Başbakanı Scholz'a Rusya ile Ukrayna arasında hafta sonu üçüncü tur görüşmelerin yapılacağının öngörüldüğü bilgisini verdi. ABD'DEN RUSYA'YA ÇAĞRI Öte yandan Beyaz Saray, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını 'sorumsuzluğun zirvesi' olarak nitelendirerek, Rusya'ya santral çevresindeki saldırılarını durdurma çağrısı yaptı. Detaylar geliyor... A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN