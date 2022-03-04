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Son dakika: Rus Lider Putin'den kritik imza: Yabancıların mal varlığına el konulmasına dair...

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2022 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022
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Son dakika: Rus Lider Putin’den kritik imza: Yabancıların mal varlığına el konulmasına dair...

Son dakika... Rus Lider Putin, Rusya’ya zarar veren faaliyetlerde bulunan yabancıların mal varlığına el konulmasına dair kararnameye imzasını attı.

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