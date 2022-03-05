05 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Doğalgaz yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz yardım başvuru süresi bitti mi, doldu mu?

Doğalgaz yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz yardım başvuru süresi bitti mi, doldu mu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2022
ABONE OL
Doğalgaz yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz yardım başvuru süresi bitti mi, doldu mu?

Doğalgaz yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Doğalgaz desteği başvuruları Mart ayı itibarıyla gündemdeki yerini koruyor. 450 TL – 1150 TL arasında belirlenen ödemeler için başvurular Şubat ayında başlamıştı. Başvuruların ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İşte, Doğalgaz yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz yardım başvuru süresi bitti mi, doldu mu?

Doğalgaz yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz yardım başvuru süresi bitti mi, doldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şubat ayında başlanılan doğalgaz desteği başvuruları Mart ayı itibarıyla gündemdeki yerini koruyor. Hane bazlı verilecek olan 450 TL -1150 TL olan ödemelerden faydalanmak isteyenler detayları merak ediyor. İşte, Doğalgaz yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz yardım başvuru süresi bitti mi, doldu mu?

DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen haneler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek.

ÖDEMELER NE ZAMAN?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında başvurusu kabul edilen vatandaşlar, destekten yararlanmaya hak kazanacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek.

Doğal gaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor. -Başvurusu kabul eden vatandaşlar, PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek ödeme alabilecek.

Bakan Yanık desteğin kimlere, ne şekilde yapılacağını şu sözlerle dile getirmişti:

"Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak."

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA