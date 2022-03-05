Doğalgaz yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz yardım başvuru süresi bitti mi, doldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şubat ayında başlanılan doğalgaz desteği başvuruları Mart ayı itibarıyla gündemdeki yerini koruyor. Hane bazlı verilecek olan 450 TL -1150 TL olan ödemelerden faydalanmak isteyenler detayları merak ediyor. İşte, Doğalgaz yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz yardım başvuru süresi bitti mi, doldu mu?