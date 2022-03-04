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ÇAYKUR işçi alımı için kura çekimi ne zaman? ÇAYKUR 2022 işçi alım tarihleri belli oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2022
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ÇAYKUR işçi alımı için kura çekimi ne zaman? ÇAYKUR 2022 işçi alım tarihleri belli oldu?

ÇAYKUR işçi alımı için kura çekimi ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 28 Şubat'ta başlayan başvuru sürecinin 4 Mart itibarıyla tamamlanmasının ardından, ÇAYKUR bünyesinde istihdam edilecek işçi alımları kura yöntemiyle belirlenecek. İşte, ÇAYKUR işçi alımı için kura çekimi ne zaman? ÇAYKUR 2022 işçi alım tarihleri belli oldu?

ÇAYKUR işçi alımı için kura çekimi ne zaman? ÇAYKUR 2022 işçi alım tarihleri belli oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÇAYKUR işçi alımı başvuruları bugün sona erecek. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar şimdi kura tarihini merakla bekliyor. İşte, ÇAYKUR işçi alımı için kura çekimi ne zaman? ÇAYKUR 2022 işçi alım tarihleri belli oldu?

Çaykur.gov.tr sitesi üzerinden "Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarımıza 350 geçici beden işçisi (tahmil tahliye); Rize Cumhuriyet Çay Fabrikasına 19 engelli geçici işçi, Artvin Arhavi Çay Fabrikasına 11 engelli geçici işçi; 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 250 lise ve dengi okul mezunu teknik kariyerli geçici işçi noter kurası ile alınacaktır." şeklinde açıklama yapılmıştı.

Yazılı şekilde yapılan duyuruda kura tarihi ve saati hakkında da bilgiler verilmişti.

Kura sürecine ilişkin detaylar şu sözlerle ifade edilmişti; "Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır."

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