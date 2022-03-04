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Putin'den Ukrayna savaşı imzası! "Sahte haberlere" hapis cezası geliyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.03.2022
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Putin’den Ukrayna savaşı imzası! Sahte haberlere hapis cezası geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşına ilişkin sahte haber yayanlara hapis cezası öngören kararnameyi imzaladı.

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