Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2022 Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır?

Şubat ayı enflasyon oranı 2022 ne zaman açıklanır? 2022 Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır? Şubat ayına ilişkin enflasyon verileri Mart ayının ilk günlerinde açıklanacak. Bu nedenle Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor.