Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2022 Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır?
2022 Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır? Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Şubat ayında enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon verilerine göre; memur maaşları ve diğer ödemeler etkileniyor. Peki; 2022 Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
Şubat ayı enflasyon oranı 2022 ne zaman açıklanır? 2022 Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır? Şubat ayına ilişkin enflasyon verileri Mart ayının ilk günlerinde açıklanacak. Bu nedenle Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor.
ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon rakamları her ayın ilk günlerinde açıklanacak. Şubat ayı enflasyon rakamları 3 Mart tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Merkez Bankası, PPK toplantı özetini yayımladı.Piyasa Katılımcıları Anketi şubat ayı sonuçlarına göre cari yıl sonu enflasyon beklentisi 4,31 puan artışla yüzde 34,06'ya yükselirken, gelecek on iki aya ilişkin enflasyon beklentisi 0,54 puan düşüşle yüzde 24,83'e gerilemiştir.
Öte yandan uzun vadeli enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü güncellemeler şubat ayında da devam etmiş ve gelecek beş yıla ilişkin enflasyon beklentisi 0,13 puan artışla yüzde 9,05'e yükselmiştir" ifadelerine yer verildi.
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