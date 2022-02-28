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Doğalgaz desteği ne zaman yatacak? 2022 doğalgaz desteği başvurusu başladı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2022
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Doğalgaz desteği ne zaman yatacak? 2022 doğalgaz desteği başvurusu başladı mı?

2022 doğalgaz desteği başvurusu başladı mı? Doğalgaz desteği ne zaman yatacak? Doğalgaz desteği başvurusunun ne zaman başlayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. 2022'de doğalgaz desteğinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor.

Doğalgaz desteği ne zaman yatacak? 2022 doğalgaz desteği başvurusu başladı mı? Doğalgaz desteği başvurularının ne zaman yatacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvuruların ne zaman başlayacağını duyurdu. Peki; 2022 doğalgaz desteği ne zaman yatacak?

DOĞALGAZ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz fatura desteğine başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. e-Devlet üzerinden "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" bölümü ile yapılıyor.

Doğalgaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi. Başvurusu kabul edilenler, PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek ödeme alabilecek.

DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?

Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek" sözlerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450 lira ile bin 150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Bakan Derya Yanık, ihtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceğini belirtti.

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