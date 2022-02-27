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Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor! THY'den Romanya'da iki yeni sefer planı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2022
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Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor! THY’den Romanya’da iki yeni sefer planı

Son dakika haberleri... Türk Hava Yolları (THY) Rusya'nın saldırısı sonrası hava sahasının sivil uçuşlara kapalı olması nedeniyle Ukrayna'ya komşu ülkelerden Türkiye'ye dönecek yolcuların talepleri doğrultusunda ek seferler planladı. THY 28 Şubat ve 1 Mart'ta Bükreş - İstanbul arasında ek sefer yapacak.

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