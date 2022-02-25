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THY'den Ukrayna seferlerine ilişkin bilet fiyatı açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.02.2022
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THY’den Ukrayna seferlerine ilişkin bilet fiyatı açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), bazı internet siteleri ve sosyal medyada "Ukrayna seferlerinin talep yoğunluğunu karşılamadığı", "bilet fiyatlarının normal değerlerin üzerinde olduğu" yönünde yapılan haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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