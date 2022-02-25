Altın yükselecek mi? Gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Rusya-Ukrayna savaşı sonrası...
Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Son 2 ayın en yüksek seviyesi olan 922 lirayı gören gram altında bugün aşağı yönlü hareket sürüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşının etkisiyle küresel piyasalarda hareketlilik yaşanırken, altın fiyatlarında da yükseliş görüşdü. Bugünkü müzakere haberlerinin ardından altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Peki, altın yükselecek mi? Gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Rusya-Ukrayna savaşı altın fiyatlarını nasıl etkiler? İşte son gelişmeler...
Altın yükselecek mi, düşecek mi? Altın fiyatları, Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş sonrası gündemdeki yerini koruyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri operasyon başlatmasının ardından çıkan savaş haberleriyle altın fiyatlarında yükseliş yaşandı. Altın fiyatlarındaki son durumu merak eden yatırımcılar konu hakkında uzman açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, altın yükselecek mi? Gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Rusya-Ukrayna savaşı altın fiyatlarını nasıl etkiler? İşte haberin detayları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Güne yükselişle başlayan altın fiyatlarında kapanışa doğru düşüş yaşanmaya başladı. Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere haberlerinin gelmesiyle birlikte gram altın 840 liraya kadar geriledi. Gram altın, son 2 ayın en yüksek seviyesi olan 922 lirayı görmüştü.
İşte canlı altın fiyatları:
ALTIN YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın yansımaları izlenmeye devam edilirken, Rusya'ya yönelik açıklanan sert yaptırımların ardından risk algısının nispeten yatıştığı ve emtia fiyatlarındaki yükselişin hız kestiği görülüyor.
Uzmanlar, Ukrayna'dan gelen haberlerin piyasalarda dalgalanmanın devam etmesine neden olabileceğini belirtti.
ALTIN FİYATLARI NE OLUR?
İşte uzmanların 25 Şubat tarihli altın yorumları:
Vakıf Yatırım
Rusya'nın Ukrayna'da askeri harekâta başlamasıyla piyasada risk fiyatlaması derinleşiyor. Ons altında dün 1.974 seviyesine kadar yükseliş gerçekleşirken, akşam saatlerinde 1.880 bölgesine kadar sert bir geri çekilme izlendi. Ancak aşağı yönlü hareketlerin kalıcı olmadığını görüyoruz. Politik gerginlik devam ettiği sürece altında yukarı yönlü fiyatlamanın devamını görebiliriz. 1,950-1,975-2,000 direnç, 1,880 destek ve zarar-kes olarak izlenebilir.
Şeker Yatırım
Dün savaşın gölgesinde volatilitenin bir hayli arttığı bir gün oldu. Ons altın, gün içinde Ukrayna'dan gelen haberlerle 1974'e kadar yükselse de sonrasında geri çekildi. ABD yaptırımlarının zayıf kalmasıyla satışların hızlandığı sarı metalde 1877 dolar görüldü. Altındaki günlük kapanış ise 1903 dolar düzeyinden oldu. Gün içerisinde açıklanan verilere göre ABD GSYİH 4.çeyrekte %7.2 arttı. Bununla birlikte haftalık işsizlik başvuruları 232 bin düzeyinde kaldı. Ayrıca yeni konut satışları ise 801 bin düzeyine geriledi. Ukrayna'ya giren Rusya güçleri Ukrayna'nın başkent Kiev'e ilerlerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, görevinin başında olduğunu duyurdu. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı Rusya'nın en büyük ikinci finans kurumu VTB'nin de aralarında bulunduğu 4 banka için yaptırım kararı alınırken, Sberbank ile Gazprom dahil 13 büyük Rus işletmesine yönelik yeni borç ve öz sermaye kısıtlamaları getirildi.
Yukarı yönlü fiyatlamalarda 1915 seviyesi kırılmadığı sürece değerli metalde satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Bu durumda 1900 ve 1870 seviyeleri test edilebilir. Alımların güçlenmesi halinde ise 1915 noktasından sonra 1975 seviyesi direnç oluşturabilir.
Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni Ekin Akbaş
Artan jeopolitik riskler ile birlikte güvenli limanlara kaçışın dün önemli ölçüde hızlandığı ve altının ons fiyatının gün içerisinde 1974$ üzerine çıkarak Ağustos 2020'den bu yana en yüksek seviyesini test ettiği gözlendi. Akşam saatlerine doğru piyasalardaki risk algısında görülen rahatlama ile birlikte kazançlarını geri vererek negatife dönen ons altın, günü 1898,26$ seviyesinden düşüşle tamamladı.
Piyasalarda volatilitenin yüksek kalmaya devam ettiği ve ons altında gün içi işlem aralığının da önemli ölçüde genişlediği görülüyor. Ons altındaki kısa vadeli görünüm açısından Rusya – Ukrayna gerilimine ilişkin gelişmeler belirleyici olmaya devam ediyor. Bu dönemlerde haber akışının yakın takibi daha da büyük önem arz ederken, artan volatilite nedeniyle yüksek fiyat hareketlerine karşı dikkatli olmakta fayda görüyoruz. Bu sabah saatlerinde ons altın 1915$ seviyesinden işlem görüyor. Değerli metaldeki yükseliş eğiliminin sürmesi durumunda 1923$, 1940$, 1953,8$, 1962,8$ ve 1975$ dirençleri takip edilecek. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1913$, 1900$, 1885$ ve 1872$ seviyeleri destek konumunda.
Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya
Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği operasyon sonrası jeopolitik risklerin artış göstermesiyle 1974$'a yükselen ons altın, risk iştahındaki toparlanma ile 1878$'a kadar geriledi. Bu sabah ise ons altın 1915$ seviyesinde bulunuyor. Bölgedeki tansiyon dinmiş değil. Başkent Kiev'de patlama sesleri duyuluyor. Diğer taraftan, ABD Başkanı Biden Rusya'nın dolar, Euro, sterlin ve yen ile iş yapma kabiliyetini de sınırlayacaklarını belirtti. Bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Güvenli limana olan ihtiyacın devam ediyor oluşu ons altını 1900$ üzerinde tutmaya devam ediyor. Bugün Rusya – Ukrayna bölgesinden gelecek haber akışları ve yaptırım haberleri piyasanın yakın takibinde olmaya devam edecekken, veri tarafında ise ABD kişisel gelir ve harcamalar ve dayanıklı mal siparişleri verisi takip edilecek.
Teknik Analiz: Ons altında dün geniş bir bant aralığında dalgalanma görüldü. 1974$ ile 1878$ arasında seyirler takip edildi. Bu sabah ons altın 1900$ üzerinde seyrini koruyor. 1900$ üzerinde seyirler korundukça satış yönlü pozisyonlanmalara karşı temkinli olmak gerekiyor. Yukarı yönlü seyirlerde 1920, 1940 ve 1953 direnç seviyeleri takip edilecek. 1900 altında ise 1892 ve 1880 destek seviyeleri izlenebilir.
Destekler: 1900 / 1892 / 1880
Dirençler: 1920 / 1940 / 1953
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