Altın yükselecek mi? Gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Rusya-Ukrayna savaşı sonrası...

Altın yükselecek mi, düşecek mi? Altın fiyatları, Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş sonrası gündemdeki yerini koruyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri operasyon başlatmasının ardından çıkan savaş haberleriyle altın fiyatlarında yükseliş yaşandı. Altın fiyatlarındaki son durumu merak eden yatırımcılar konu hakkında uzman açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, altın yükselecek mi? Gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Rusya-Ukrayna savaşı altın fiyatlarını nasıl etkiler? İşte haberin detayları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güne yükselişle başlayan altın fiyatlarında kapanışa doğru düşüş yaşanmaya başladı. Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere haberlerinin gelmesiyle birlikte gram altın 840 liraya kadar geriledi. Gram altın, son 2 ayın en yüksek seviyesi olan 922 lirayı görmüştü.

İşte canlı altın fiyatları: