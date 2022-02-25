25 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: GSM şirketleri açıkladı! Ukrayna'daki Türklere ücretsiz

Son dakika: GSM şirketleri açıkladı! Ukrayna'daki Türklere ücretsiz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.02.2022
ABONE OL
Son dakika: GSM şirketleri açıkladı! Ukrayna’daki Türklere ücretsiz

Son dakika haberine göre TurkcellTürk Telekom ve VodafoneUkrayna’da bulunan Türkler için ücretsiz SMS, konuşma ve internet kullanım hakkı verdiklerini duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA