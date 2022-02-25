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Son dakika: THY'nin Rostov, Minsk ve Kişinev seferleri iptal edildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.02.2022 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022
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Son dakika: THY’nin Rostov, Minsk ve Kişinev seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), 26 Şubat'a kadar Belarus'un Minsk, 2 Mart'a kadar Rusya'nın Rostov, 4 Mart'a kadar ise Moldova'nın Kişinev şehirlerine gerçekleştirilecek seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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