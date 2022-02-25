2022 doğalgaz paraları ne zaman yatar? Doğalgaz parası ne zaman yatacak?

Engelli vatandaşları diğer vatandaşlarla eşitlemek bizim için önemli.

Bizim yine sosyal yardım faydalanıcısı kişilerin çocukları için yapılan destek. Biz ihtiyaç sahibi tüm ailelerin yükünü üstleniriz. Yaklaşık 1 milyon çocuğumuz var. Bunun alt yapısını oluşturduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın anaokullarına devam etmek şartıyla her bir çocuk için ödemekle yükümlü oldukları tutarları biz ödeyeceğiz.

Biz doğrudan MEB'e ödeyeceğiz. Başvuruları çok yakın zamanda açacağız.

Anaokulu süreci küçük yaştaki çocuklar için önemli. Buna erişemeyen çocuklarımıza erişmeyi çok önemli buluyoruz. Ön gördüğümüz sayıya da çok yakın zamanda ulaşacağımızı düşünüyoruz.