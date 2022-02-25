2022 doğalgaz paraları ne zaman yatar? Doğalgaz parası ne zaman yatacak?
Doğalgaz desteği ne zaman verilecek? 2022 yılında verilecek doğalgfaz desteklerinin ne zaman verileceği merak ediliyor. Doğalgaz faturalarını ödemekte zorluk yaşayan vatandaşlar doğalgaz desteğinin ne zaman verileceğini merak ediliyor. Bakan Yanık doğalgaz desteğine ilişkin tarih bilgisi vermişti. Yanık yaptığı açıklamada; "Şubatın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve mart ayında destekleri vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Mart ayının yaklaşmasıyla birlikte doğalgfaz desteğinin ne zaman verileceği merak ediliyor. Doğalgaz desteği ne zaman verilecek? Doğalgaz desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar 2022 doğalgaz desteğinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz günlerde doğalgaz desteğinin alınması hakkında detaylı bilgiler vermişti. Bakan Yanık, "Doğal gaz ve kömür destekleri biz ısınma destekleri başlığında değerlendiriyoruz. Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğal gaz ile ilgili de bir çalışma yaptık." ifadelerini kullanmıştı.
DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği doğal gaz yardımıyla ilgili de konuşan Bakan Yanık, vatandaşlara yardımın verileceği tarihi paylaştı.
"ŞUBATIN İKİNCİ YARISINDA BAŞVURULARI ALACAĞIZ"
Bakan Yanık, "Doğal gaz ve kömür destekleri biz ısınma destekleri başlığında değerlendiriyoruz.
Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğal gaz ile ilgili de bir çalışma yaptık.
Hem eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğal gaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor.
Biraz çerçeveyi genişleterek doğal gaz desteği de vereceğiz.
1,8 milyar lira kömür desteği verdik.
Doğal gazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz, destekten yararlanabileceklerini düşünüyoruz.
Şubatın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve mart ayında destekleri vereceğiz.
Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız." ifadelerini kullandı.
"ÇOK İDDİALIYIZ"
Bakan Yanık, "Hangi başlıkta sosyal yardım yararlanıcısı olacağını belirleyeceğiz vatandaşlarımızın. Şöyle bir algı alıştırma peşindeler, oy peşinde diye fakat biz herkese bu desteği vereceğiz. Şu anda 48 ayrı başlıkta vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz. Bunların her birinin standartları belli. Bunda çok iddialıyız." diye konuştu.
Bakan Yanık'ın açıklamalarından satır başları:
Engelli vatandaşları diğer vatandaşlarla eşitlemek bizim için önemli.
Bizim yine sosyal yardım faydalanıcısı kişilerin çocukları için yapılan destek. Biz ihtiyaç sahibi tüm ailelerin yükünü üstleniriz. Yaklaşık 1 milyon çocuğumuz var. Bunun alt yapısını oluşturduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın anaokullarına devam etmek şartıyla her bir çocuk için ödemekle yükümlü oldukları tutarları biz ödeyeceğiz.
Biz doğrudan MEB'e ödeyeceğiz. Başvuruları çok yakın zamanda açacağız.
Anaokulu süreci küçük yaştaki çocuklar için önemli. Buna erişemeyen çocuklarımıza erişmeyi çok önemli buluyoruz. Ön gördüğümüz sayıya da çok yakın zamanda ulaşacağımızı düşünüyoruz.
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- 2022 doğalgaz paraları ne zaman yatar? Doğalgaz parası ne zaman yatacak?
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