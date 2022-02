Maaşlarda artış yaşanacak! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3600 ek gösterge son dakika haberleri an be an takip ediliyor. Geçen hafta yapılan ilk 3600 ek gösterge toplantısında taraflar taleplerini dile getirdi, bir yandan da düzenleme üzerinde çalışmalar devam ettirildi. İşte, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek?