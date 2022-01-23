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Haluk Bayraktar'dan SİHA ve Akıncı TİHA müjdesi! İmzalar atıldı

Dünyanın hayranlıkla takip ettiği Türk SİHA'larının mucitlerinden Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar TB2 SİHA'lar için 16 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandığını duyuran Bayraktar yeni müjdeyi de verdi. Haluk Bayraktar yaptığı açıklamada, "Bayraktar TB2 SİHA'lar için 16 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı. Bayraktar Akıncı TİHA'nın ilk ihracat sözleşmesini de tamamladık." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 23.01.2022 13:05 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022 13:08
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Haluk Bayraktar’dan SİHA ve Akıncı TİHA müjdesi! İmzalar atıldı

İhracat performansını son yıllarda artıran, 5 yıl içinde dünyada ilk 10'a girmeyi hedefleyen Türk savunma sanayisi, en yeni ürünlerden Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ilk ihracat sözleşmesini de imzaladı.

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sektörün 2021 yılında sergilediği performansı değerlendirdi.

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Haluk Bayraktar’dan SİHA ve Akıncı TİHA müjdesi! İmzalar atıldı

Türkiye'nin yıldan yıla, adım adım millileşme vizyonunun olumlu çıktıları ile karşılaştığını ifade eden Bayraktar, sektörün bu yılki en büyük başarısının bu vizyon ile gerçekleştirilen ihracat artışı olduğunu vurguladı.

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Haluk Bayraktar’dan SİHA ve Akıncı TİHA müjdesi! İmzalar atıldı

Savunma ve havacılık sanayisinin, 2021'de ilk kez 3 milyar doları aşarak rekor kırdığına ve 3,22 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğine dikkati çeken Bayraktar, şöyle konuştu:

"Burada önemli olan husus ihracat kompozisyonunda yerli katma değerin yıldan yıla artan bir mahiyette gelişmesidir. Türkiye için güçlü ve bağımsız bir savunma sanayisi nasıl olmazsa olmaz ise aynı şekilde dost ve müttefik ülkeler ile stratejik ilişki kurduğumuz coğrafyalarda savunma ve havacılık ihracatını güçlü kılması önemli bir hedeftir. Savunma ihracatı ekonomik bir kazanım sağlamasının çok ötesinde ihracat yaptığınız ülkelerle stratejik ilişki kurma ve bu ülkeler ile her türlü ticari ve sosyal faaliyetlerin gelişmesi için de elverişli bir zemin teşkil ediyor. Bu nedenle sektörün ihracat hacminin etkin ve sürdürülebilir olması kritik öneme haiz bir konudur."

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Haluk Bayraktar’dan SİHA ve Akıncı TİHA müjdesi! İmzalar atıldı

Sektörün ana hedefinin, dünya ölçeğinde pazar payını artırmak ve en çok ihracat yapan 10 ülke arasına girmek olduğunu belirten Bayraktar, "İhracat hacmi bu trendle gelişmeye devam ederse, 5 yıl içinde savunma ihracatındaki ilk 10 ülke arasında olacağız. Yüksek teknoloji ihracatının sağlayacağı kilogram başına katma değer tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye'nin öncelikleri arasında yer alıyor. Bugün savunma ithalatını yüzde 60 oranında azaltan Türkiye, sektörümüzde artan firma ve proje sayısını temel aldığımızda kısa ve orta vadede ihracat odaklı çalışmalarla önemli bir noktaya ulaşacak." ifadelerini kullandı.

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Haluk Bayraktar’dan SİHA ve Akıncı TİHA müjdesi! İmzalar atıldı

ODAK İHRACAT, HEDEF İLK 10

Son 15 yılda sektör ihracatının dolar bazında katlanarak arttığını dile getiren Bayraktar, "2006'dan 2021'e savunma ve havacılık sektöründe ihracat hacmimiz dolar bazında yaklaşık 7 kat büyüdü. Bu gerçekten büyük bir başarı. Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının toplamı dünya savunma ihracatının yüzde 1'i mertebesinde gerçekleşiyor. Halen bu alanda toplam ihracatın yüzde 75'ini ABD, Rusya, Fransa, Almanya ve Çin gerçekleştiriyor." dedi.

Haluk Bayraktar, SAHA İstanbul olarak da 704 firmayla ana platform, alt sistem ve kritik bileşenleri milli olarak geliştirip üretmeye ve bunları ihraç etmeye çalıştıklarını söyledi. Bu maksatla kurulan teknik komiteler bünyesinde 6 UR-GE Projesi yürüttüklerini anlatan Bayraktar, "Bu kapsamda şimdiye kadar 76 firmamızın ürünlerine yurt dışında talep oluşturulmasına ve rekabetçiliğini artırması noktasında destek verdik. 2021'de 100'e yakın yabancı firmanın katıldığı ve bu yıl 25-28 Ekim tarihlerinde yapacağımız SAHA EXPO 2022 fuarımızla da yerli üreticinin yabancı firmalarla, askeri ve sivil alım heyetleri ile buluşmalarını sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.