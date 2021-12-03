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3 Akıncı SİHA daha Mehmetçik'in emrinde! Kara Kuvvetleri'ne güç katacak

Türkiye'nin gözdesi Akıncı İHA'lar Milli Savunma Bakanlığı envanterine girmeye devam ediyor. Muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanan 3 Akıncı İHA Kara Kuvvetleri'nin gücüne güç katmak için Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edildi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "TSK'nın gücüne güç katacak ve kuvvet çarpanı olacak." dedi.

Giriş Tarihi: 03.12.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 12:09
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3 Akıncı SİHA daha Mehmetçik’in emrinde! Kara Kuvvetleri’ne güç katacak

Türk SİHA'ları Suriye ve Libya'daki başarılarıyla dünya çapında nam salarken, Milli Savuna Bakanlığı'na yeni takviyeler de devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, 3 yeni Akıncı SİHA'nın Kara Kuvvetleri'ne katıldığını duyurdu.

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3 Akıncı SİHA daha Mehmetçik’in emrinde! Kara Kuvvetleri’ne güç katacak

Havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyacını karşılayacak 3 Akıncı İHA'nın (İnsansız Hava Aracı) Çorlu'daki muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladığı bildirildi.

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3 Akıncı SİHA daha Mehmetçik’in emrinde! Kara Kuvvetleri’ne güç katacak

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı;

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3 Akıncı SİHA daha Mehmetçik’in emrinde! Kara Kuvvetleri’ne güç katacak

"Havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarını karşılayarak Kara Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak olan üç adet Akıncı İHA, Çorlu'daki Hava Meydan Komutanlığımızda muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladı. Göreve başlayacak olan Akıncı İHA'lar Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olsun."

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3 Akıncı SİHA daha Mehmetçik’in emrinde! Kara Kuvvetleri’ne güç katacak

Türkiye'nin gözdesi Akıncı İHA'lar Milli Savunma Bakanlığı envanterine girmeye devam ediyor. Muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanan 3 Akıncı İHA Kara Kuvvetleri'nin gücüne güç katmak için Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edildi.