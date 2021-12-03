03 Aralık 2021, Cuma
3 Akıncı SİHA daha Mehmetçik'in emrinde! Kara Kuvvetleri'ne güç katacak
Türkiye'nin gözdesi Akıncı İHA'lar Milli Savunma Bakanlığı envanterine girmeye devam ediyor. Muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanan 3 Akıncı İHA Kara Kuvvetleri'nin gücüne güç katmak için Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edildi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "TSK'nın gücüne güç katacak ve kuvvet çarpanı olacak." dedi.
Giriş Tarihi: 03.12.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 12:09
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21