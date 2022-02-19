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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati MÜSİAD istişare toplantısına katıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.02.2022 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati MÜSİAD istişare toplantısına katıldı

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Toplantısı’na katıldı.

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