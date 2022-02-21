Hitit halka arz ne zaman? 2022 Hitit Bilgisayar halka arz talep toplama tarihleri ne zaman? Hitit pay fiyatı...
Hitit halka arz ne zaman? Borsa İstanbul'da listelenecek olan Hitit Bilgisayar için araştırmalar başladı. Halka arz edilecek hisseleri yakından takip eden yatırımcılar, şimdi de Hitit Bilgisayar ile iligli detayları merak ediyor. Yeni nesil havayolu ve seyahat yazılım çözümleri üreten Hitit'in halka arzına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Hitit halka arz ne zaman? 2022 Hitit Bilgisayar halka arz talep toplama tarihleri ne zaman? Hitit pay fiyatı ne kadar? İşte cevaplar...
Hitit halka arz ne zaman? Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.("Hitit"), paylarının yüzde 27,6'sının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin aldı. Onayın verilmesinin ardından Hitit'in talep toplama tarihi merak ediliyordu. Hitit Bilgisayar'ın resmi internet sitesi üzerinden detaylar açıklandı. Peki, Hitit halka arz ne zaman? 2022 Hitit Bilgisayar halka arz talep toplama tarihleri ne zaman? Hitit pay fiyatı ne kadar? İşte haberin detayları...
HİTİT HALKA ARZ NE ZAMAN?
Hitit halka arzında, 23- 24- 25 Şubat 2022 tarihlerinde talep toplanacak. ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. (ÜNLÜ & Co.) liderliğinde gerçekleştirilecek talep toplama sürecinin ardından, payların yüzde 27,6'sı halka arz edilecek.
Ağırlıklı sermaye artırımı, kısmen de ortak satış yöntemleri kullanılarak yapılacak halka arz için ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde toplam 36 aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu. Fiyat aralığı ile talep toplama ve en iyi gayret yöntemi ile halka arz edilecek Hitit paylarının yüzde 25'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi kurumsal, yüzde 25'i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının yüzde 27,6, halka arz büyüklüğünün 405 - 440 milyon TL arasında olması öngörülüyor.
Payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından sonra 30 gün boyunca ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile fiyat istikrarı sağlayıcı işlem yapılması planlanmakta olup, Şirket ve ortaklar 180 gün boyunca bedelli sermaye artırımı yapmama, hisse satmama, dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdü de vermektedir.
GELİRLERİNİN YÜZDE 75'İ İHRACATTAN
1994 yılında havayolu şirketlerine yazılım ve teknolojik çözümler geliştirmek için tarafından kurulan Hitit, İstanbul merkezli ancak gelirlerinin %75'ini ihracattan elde eden bir teknoloji firmasıdır. Hitit bugün 5 kıtadaki 38 ülkeden 48 havayolu şirketine teknoloji ihraç etmekte, Hitit'in yazılımları, 290 havalimanında ve 4,000'e yakın seyahat acentesinde kullanılmaktadır.
Hitit, ulusal ve uluslararası havacılık ve seyahat endüstrisine "Crane" markalı yazılım çözümleri üretmekte, bunları sürekli geliştirmekte ve ilgili yazılımları müşterilerine altyapı barındırma ve bakım hizmetleriyle beraber paket halinde kullandıkça öde (hizmet olarak yazılım "SaaS") esasına dayalı hizmet olarak sunmaktadır. Ayrıca geliştirdiği yazılım çözümlerine ilişkin müşterilerine danışmanlık ve eğitim vermekte, satış sonrası destek ve bakım hizmetlerini de sunmaktadır. Hitit'in müşterileri, havayolları, seyahat şirketleri ve acentalardır. Hitit, 'Crane' markasıyla farklı ölçek ve servis sunan tüm havayollarının ihtiyaçlarına tek çatı altında hizmet verebilmektedir. Global çapta hizmet veren Hitit'in gelirlerinin yaklaşık %84'ü yabancı para cinsinden olup, finansallarının fonksiyonel para birimi ABD Doları'dır.
HALKA ARZDAN GELEN GELİR ŞİRKET BÜYÜMESİ İÇİN KULLANILACAK
Hitit Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Nur Gökman, halka arzdan elde edilecek gelirin yine Hitit'in büyümesi için kullanılacağını belirtti. Gökman, şöyle devam etti:
"15 yıldır erişilebilirliğin zirvede olduğu ve inovatif teknolojilerin havacılık ve seyahat işletmeleri için yeni fırsatlar sunduğu heyecan verici bir dönem içindeyiz. Biz de her yıl büyüyerek, uluslararası havayolu taşımacılığı gibi çok komplike ve yüksek regülasyonlara sahip bir alanda azimli yüzde 100 Türk mühendis ve uzmanlarının geliştirdiği başarılı modelleri dünyaya taşıdık. Şimdi halka arzla birlikte yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Amacımız, yeni yatırımlarla havacılık sektörüne ilave yenilikler getirerek ve tanınırlığımızı artırarak yeni pazarlarda yatırımcılarımızı da yanımıza alarak daha da büyümek. Yola çıkarken hayalimiz, Türkiye'den bir teknoloji şirketi çıkarmaktı. Bunu da havacılık teknolojileri alanında Hitit adını üst sıralara yazdırarak başardığımızı düşünüyorum."
PANDEMİYE RAĞMEN TEKNOLOJİ İHRAÇ ETTİĞİ ÜLKE SAYISI YÜZDE 41 ARTTI
Pandemi ile birlikte havacılık sektörünün son iki yıldır zor bir süreç geçirmesine rağmen Hitit'in büyümesini sürdürdüğünü kaydeden Gökman, "Uluslararası havayollarının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen çözümler üreterek, sektörde küresel piyasalarda tek noktadan tüm hizmetleri verilebilen bir konseptin öncü şirketlerinden biri olduk.Yükselen dijitalleşmenin havayolu teknolojilerine uyarlanmasını sağladık. Yazılım ürünlerimizi daha yüksek teknolojilerle donatarak pandemi sonrası dönemde sektörün ihtiyacı olan uygun maliyetli dijital süreçleri havacılık endüstrisi oyuncularının hizmetine sunduk. Pandemi nedeniyle zor zamanlar geçiren havacılık ve seyahat sektörü oyuncularına yeni teknolojilerle süreçlerini dijitalleştirme imkânı sağladık. Bu sayede son 2 yılda 20'den fazla havayolu şirketi Hitit teknolojilerini kullanmaya başladı. Brezilya'dan Meksika'ya, ABD'den Endonezya'ya ve Romanya'dan Pakistan'a pek çok ülke teknoloji götürdüğümüz ülkeler arasına katıldı. Bu emeklerimizin sonucu olarak pandemi sürecinde olduğumuz halde müşteri sayımız son 2 yılda yüzde 38, çözümlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı ise yüzde 41 arttı. Her yıl 70 milyonu aşkın yolcu, Hitit'in teknolojik çözümleri ile bir yerden bir yere seyahat ediyor" şeklinde konuştu.
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