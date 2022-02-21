Hitit halka arz ne zaman? 2022 Hitit Bilgisayar halka arz talep toplama tarihleri ne zaman? Hitit pay fiyatı...

HALKA ARZDAN GELEN GELİR ŞİRKET BÜYÜMESİ İÇİN KULLANILACAK

Hitit Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Nur Gökman, halka arzdan elde edilecek gelirin yine Hitit'in büyümesi için kullanılacağını belirtti. Gökman, şöyle devam etti:

"15 yıldır erişilebilirliğin zirvede olduğu ve inovatif teknolojilerin havacılık ve seyahat işletmeleri için yeni fırsatlar sunduğu heyecan verici bir dönem içindeyiz. Biz de her yıl büyüyerek, uluslararası havayolu taşımacılığı gibi çok komplike ve yüksek regülasyonlara sahip bir alanda azimli yüzde 100 Türk mühendis ve uzmanlarının geliştirdiği başarılı modelleri dünyaya taşıdık. Şimdi halka arzla birlikte yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Amacımız, yeni yatırımlarla havacılık sektörüne ilave yenilikler getirerek ve tanınırlığımızı artırarak yeni pazarlarda yatırımcılarımızı da yanımıza alarak daha da büyümek. Yola çıkarken hayalimiz, Türkiye'den bir teknoloji şirketi çıkarmaktı. Bunu da havacılık teknolojileri alanında Hitit adını üst sıralara yazdırarak başardığımızı düşünüyorum."