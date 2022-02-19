Etikette sahte indirime son! Yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor
1 Mart itibarıyla indirimli fiyat etiketlerinde yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “İndirimli ürünlerin etiketinde indirimden önceki ve indirimli fiyat birlikte gösterilecek. İndirimler son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden yapılacak” dedi. İşte tüm detaylar...
Temel gıda ürünlerinde vatandaşın cebini rahatlatan KDV indiriminin ardından, şimdi de indirimli satışlar yeniden düzenlendi, stokçuluğun cezası yükseltildi.
Önce bindirim sonra indirim oyununa son vermek için yeni adım atılırken, karar 1 Mart'ta yürürlüğe girecek.
KRİTERLER DEĞİŞTİ
Ticaret Bakanlığı yönetmeliğiyle, vatandaşları sahte indirimlerden korumak amacıyla fiyat etiketi ve indirimli satış kriterleri yeniden belirlendi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, vatandaşları sahte indirimlerden korumak için önemli bir adım attıklarını belirterek, "1 Mart'tan itibaren indirimli ürünlerin etiketinde, indirimden önceki fiyat ve indirimli fiyat birlikte gösterilecek. İndirimler son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden yapılacak" dedi.
TARİFE YER ALACAK
İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indiriminden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı, oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.
Bu konuda ispat yükümlülüğü satıcı veya sağlayıcıya ait olacak. Bir malın etiketinde 'malın türüne uygun olan ölçü biriminin net miktarıyla ifade edilen tüm vergiler dahil fiyatı' yer alacak. Satışa sunulan malın etiketinde, net miktar üzerinden hesaplanan tüm vergiler dahil peşin fiyatı veya sunulan hizmetin tüm vergiler dahil peşin fiyatı ile ambalaj malzemesi ve mal ile birlikte ambalajlanan diğer malzemeler hariç miktarının da yer alması öngörülüyor.
DEPOZİTO DA YAZACAK
Yönetmelik değişikliğiyle, etiket ve listelerin Türkçe yazılması, ambalajlı malın satış fiyatından ayrı olarak ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli varsa bu bedelin tutarının da belirtilmesi hüküm altına alındı.
STOKÇULUĞUN CEZASI ARTTI
Stokçuluk yaptığı belirlenen işletmelere 2 milyon liraya kadar para cezası kesilebilecek. Yönetmelikle; üretici, tedarikçi, perakende işletmelerden stokçuluk yaptığı belirlenenler için öngörülen 50 bin liradan 100 bin liraya kadar olan ceza tutarları, kanundaki yapılan düzenlemeye paralel olarak "100 bin liradan 2 milyon liraya kadar" şeklinde değiştirildi. Fahiş fiyat uygulaması belirlenen işletmelere uygulanacak 10 bin liradan 100 bin liraya kadar ceza tutarları aynı kaldı.
ORGANİZE İŞLER
Sebze-meyvelerin tarla-market fiyatı arasındaki uçurum kapanmak bilmiyor. Üreticiden tüketiciye gelene kadar fiyat katlanıyor.
Örneğin; tarladan 2-3 liraya çıkan salatalık, 2 komisyoncu ve bir tüccardan geçtikten sonra İstanbul'daki markete 16-18 liraya giriyor.
İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, bir üreticinin malını direkt olarak markete satmasının mümkün olmadığını belirterek, "Belli lobiler var. Hiçbir üretici, direkt olarak markete ürün satamaz. Çünkü büyük rant dönüyor. Normal şartlarda direkt markete satış olsa ve marketler de cüzi miktarda bir kâr payı ile satsa 2 liralık salatalığı vatandaş 8 liraya alabilir" dedi.
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