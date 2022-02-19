Etikette sahte indirime son! Yeni dönem 1 Mart’ta başlıyor





STOKÇULUĞUN CEZASI ARTTI

Stokçuluk yaptığı belirlenen işletmelere 2 milyon liraya kadar para cezası kesilebilecek. Yönetmelikle; üretici, tedarikçi, perakende işletmelerden stokçuluk yaptığı belirlenenler için öngörülen 50 bin liradan 100 bin liraya kadar olan ceza tutarları, kanundaki yapılan düzenlemeye paralel olarak "100 bin liradan 2 milyon liraya kadar" şeklinde değiştirildi. Fahiş fiyat uygulaması belirlenen işletmelere uygulanacak 10 bin liradan 100 bin liraya kadar ceza tutarları aynı kaldı.