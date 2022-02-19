Başvurular başlıyor! Kadın işçi alana ayda 320 euro





"Kadın girişimcilere, bir önceki yıldaki sigortalı sayısına ilave olarak bir kadını dahil etmesi durumunda işçilik maliyetinin yüzde 65 oranını geçmemek üzere 320 euroya kadar aylık doğrudan hibe verilecek. Teşvik uygulamalarından da yararlanan bir işveren için ilave istihdam şartı taşıdığından dolayı 18 ay primi devlet tarafından ödenecek, vergisi ise hazine tarafından karşılanacak."

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