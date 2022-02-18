Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den ekmek fiyatları için proje açıklaması

"FIRINLARA UCUZ FİYATLI UN TEMİNİ PROJESİ YÜRÜYOR"

Vatandaşları ve çiftçiyi mağdur etmemek için koruma maksatlı çalışmalar yaptıklarını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Hububatın aynı zamanda yeni dönemde farklı farklı ürünlerin alıcısı ve satıcısı olarak iki eksenli bir regülasyon yapıyoruz.

Birincisi besicimizi koruma maksatlı bir yem regülasyonu yapıyoruz. Diğeri de vatandaşımızı koruma maksatlı, ekmek fiyatlarının hızlı artışını önleme maksatlı un fabrikalarına ucuz fiyatlı buğday temini ve fırınlara ucuz fiyatlı un temini projesi yürüyor" dedi.

"KIRSAL KALKINMA ANLAMINDA DA DENİZLİ'DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Kırsal kalkınma alanında bir ilki gerçekleştirdiklerini ve bin kişiye istihdam sağlanacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Sözleşmeli üretimin yaygınlaşması için çalışıyoruz. Belli bazı değişikliklere ihtiyacımız var. Kırsal kalkınma anlamında da Denizli'de bir ilki gerçekleştirdik. Türkiye'de jeotermal kaynaklar arasından yüksek teknoloji sera sahası ilk tarıma dayalı organize sanayi bölgesini hayata geçiriyoruz. Sarayköy ilçesinde 720 bin metrekare alanda kurulan OSB alt yapım işini 45 milyon maliyetle tamamladık. 12 işletmede toplam 15 bin ton bölü yıl domates üretimi ve bin kişiye de istihdam sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.