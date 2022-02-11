Son dakika: Başkan Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi kabul edecek

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya gelecek.

DEV PAKETİ AÇIKLAYACAK

Ekonomide gözler Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde yarın açıklanacak destek, tedbir ve teşvik paketine odaklandı. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren "KDV oranlarında sürdürülen sadeleşme çalışmalarında uygulamaya geçilmesi konut üreticisi müteahhitler için olumlu olacaktır"dedi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise "Fiyat artışlarının önüne geçmek için alınacak tedbirlerin, ticaretin canlanmasına katkı sağlamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, piyasadaki çatı kuruluşlar, kamu ve özel banka temsilcilerinin katılımıyla yarın İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceği toplantıda bir dizi tedbir ve destek açıklayacak.