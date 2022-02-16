TOKİ konut ve iş yeri açık artırma tarihleri ne zaman? TOKİ açık artırma saat kaçta başlayacak 2022?
TOKİ konut ve iş yeri açık artırma tarihleri ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 129 konut ve 145 iş yerini açık artırma ile satacağını duyurdu. Açık artırmayı yakından takip edecekler detayları merak ediyor. İşte, TOKİ konut ve iş yeri açık artırma tarihleri ne zaman? TOKİ açık artırma saat kaçta başlayacak 2022?
TOKİ konut ve iş yeri açık artırma tarihleri ne zaman? TOKİ açık artırma saat kaçta başlayacak 2022? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ'nin 40 ilde 129 Konut ile 22 ilde 145 iş yerini 16-17 Şubat 2022 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacağı konutlarda alıcılar, yüzde 25, yüzde 50 peşinat, 120 ay vade ile iş yerlerine ise yüzde 15, yüzde 25, yüzde 50 peşinat 120 ay vade ile sahip olabilecek. İşte, TOKİ konut ve iş yeri açık artırma tarihleri ne zaman? TOKİ açık artırma saat kaçta başlayacak 2022?
TOKİ KONU VE İŞ YERİ AÇIK ARTIRMA TARİHİ NE ZAMAN?
Konutlar için 16 Şubat 2022 Çarşamba günü, iş yerleri için 17 Şubat 2022 Perşembe günü saat 10.30'da açık artırma yapılacak. Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internet üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.
TOKİ AÇIK ARTIRMA KONUTLARI HANGİ İLLERDE?
Alıcılar Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Batman, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta satışa sunulan konutlara yüzde 25 ve yüzde 50 peşinat ve 120 ay vadeyle sahip olabilecek.
TOKİ AÇIK ARTIRMA İŞ YERLERİ HANGİ İLLERDE?
Ayrıca Adana, Ağrı, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Niğde, Trabzon, Siirt, Osmaniye ve Zonguldak'ta satışa sunulan iş yerleri yüzde 15, 25 ve 50 peşinat ile 120 ay vadeyle alınabilecek.
Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
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- TOKİ konut ve iş yeri açık artırma tarihleri ne zaman? TOKİ açık artırma saat kaçta başlayacak 2022?
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